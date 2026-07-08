Ajker Patrika
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বরিশাল

বরিশালে প্রকৌশলীকে শাসালেন বিএনপি নেতা, ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে প্রকৌশলীকে শাসালেন বিএনপি নেতা, ভিডিও ভাইরাল
উপজেলা প্রকৌশলী কাজী এমামুল হক আলিমকে শাসাচ্ছেন কেদারপুর ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হাসানুজ্জামান খোকন। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলী কাজী এমামুল হক আলিমকে প্রকাশ্যে শাসানোর অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় কেদারপুর ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হাসানুজ্জামান খোকনের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

আজ বুধবার (৮ জুলাই) বেলা দেড়টার দিকে বাবুগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী বাবুগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলী কাজী এমামুল হক আলিম বলেন, ‘অফিসে এসে বিএনপি নেতা হাসানুজ্জামান খোকন প্রথমেই আমাকে বলেন, এলাকায় উনাকে আমরা জিরো করে ফেলেছি। একটা রাস্তা নির্মাণের বিষয়ে উনি এলাকায় বলেছেন হবে না। এরপর নাকি উপসহকারী প্রকৌশলী বলেছেন হবে। এ ঘটনায় তিনি বিব্রত। এ সময় তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে একই রাস্তা নির্মাণের জন্য দুবার আবেদন হওয়ায় এমন ঘটনা ঘটেছে। এখানে কাউকে ছোট করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। উনি হঠাৎ রেগে যান ও নানা অনিয়মের অভিযোগ তোলেন।’

প্রকৌশলী আরও বলেন, ‘এ সময় তাঁকে আমরা আশ্বস্ত করেছি, যদি অনিয়ম হয়, তাহলে অবশ্যই সেটা খতিয়ে দেখা হবে। তিনি উচ্চবাচ্য করে প্রকাশ্যে শাসিয়ে অফিসের পরিবেশ ঘোলাটে করে বের হয়ে যান। পাশাপাশি আরও বলেন, যদি কোনো কাজ করতে হয়, স্থানীয় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ঠিকাদারকে কাজ করতে হবে; তা না হলে নানা বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করা হবে।’

কেদারপুর ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হাসানুজ্জামান খোকন বলেন, রাস্তা নির্মাণের কাজ নিয়ে ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে মাত্র। কারও সঙ্গে কোনো ধরনের উচ্চবাচ্য কথাবার্তা অথবা শাসানো হয়নি। এমন অভিযোগ মিথ্যে।

বরিশাল জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আবুল কালাম শাহীন বললেন, ‘ভুক্তভোগী যদি আমাদের কাছে অভিযোগ করে, অবশ্যই আমরা ব্যবস্থা নেব।’

এ ব্যাপারে বাবুগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আসমা উল হুসনা বলেন, ‘আমরা এখানে এসেছি বাবুগঞ্জের মানুষের সেবা করতে। কিন্তু সরকারি কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে তো খারাপ আচরণ ঠিক না। যদি অভিযোগ পাই, অবশ্যই তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

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