Ajker Patrika
বরিশাল

মেহেন্দীগঞ্জে চাল পাননি তালিকাভুক্ত শতাধিক জেলে, বিক্ষোভ

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
মেহেন্দীগঞ্জে চাল পাননি তালিকাভুক্ত শতাধিক জেলে, বিক্ষোভ
চাল থেকে বঞ্চিত জেলেদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে চাল না পেয়ে উপজেলা মৎস্য দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ করেছেন জেলেরা। উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের শতাধিক জেলে বরাদ্দ করা চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ এনে এই বিক্ষোভ করেন। বিতরণ তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও চাল থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে অভিযোগ জেলেদের।

শ্রীপুর ইউনিয়নের জেলে আলমগীর হোসেন অভিযোগ করে বলেন, প্রায় চার বছর আগে ইউপি সদস্যদের মাধ্যমে তাঁদের জেলে কার্ড দেওয়া হয়। কয়েক মাস আগে ওই কার্ডগুলো ইউপি চেয়ারম্যান নিয়ে গেছেন। কার্ডগুলো বর্তমানে ইউপি চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ মোল্লার কাছে রয়েছে। জেলেদের জন্য বরাদ্দ করা চাল কার্ডের মাধ্যমে না দিয়ে হাতে তৈরি স্লিপের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। এতে তালিকাভুক্ত অনেক জেলে চাল থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

শ্রীপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ মোল্লা জানান, নতুন করে কার্ড বিতরণ করার জন্য পুরোনো কার্ড জমা করা হয়েছে। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও পাঁচ সদস্যের একটি কমিটির মাধ্যমে চাল বিতরণ করা হয়। জেলেদের চাল না পাওয়ার কারণ তাঁর জানা নাই।

জেলেদের চাল বিতরণ কমিটির সদস্য নেজামুল হক নয়ন বলেন, বিতরণ তালিকা (মাস্টাররোল) ঠিক আছে। কিন্তু স্লিপ বিতরণে মেম্বাররা নয়ছয় করলে কমিটির সদস্যদের কিছু করার নেই।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. ওমর সানি জানান, জেলেদের তালিকা (মাস্টাররোল) যাচাই করে শ্রীপুর ইউনিয়নের ২, ৪, ৮, ৯ নম্বর ওয়ার্ডসহ বিভিন্ন এলাকার অন্তত ৪৬ জন জেলের নাম তালিকায় পাওয়া গেছে, যাঁরা বরাদ্দ হওয়া চাল পাননি। বিষয়টি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

মেহেন্দীগঞ্জবিক্ষোভবরিশাল বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

