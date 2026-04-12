মেহেন্দীগঞ্জে চাল পাননি তালিকাভুক্ত শতাধিক জেলে, বিক্ষোভ

বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে চাল না পেয়ে উপজেলা মৎস্য দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ করেছেন জেলেরা। উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের শতাধিক জেলে বরাদ্দ করা চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ এনে এই বিক্ষোভ করেন। বিতরণ তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও চাল থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে অভিযোগ জেলেদের।
শ্রীপুর ইউনিয়নের জেলে আলমগীর হোসেন অভিযোগ করে বলেন, প্রায় চার বছর আগে ইউপি সদস্যদের মাধ্যমে তাঁদের জেলে কার্ড দেওয়া হয়। কয়েক মাস আগে ওই কার্ডগুলো ইউপি চেয়ারম্যান নিয়ে গেছেন। কার্ডগুলো বর্তমানে ইউপি চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ মোল্লার কাছে রয়েছে। জেলেদের জন্য বরাদ্দ করা চাল কার্ডের মাধ্যমে না দিয়ে হাতে তৈরি স্লিপের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। এতে তালিকাভুক্ত অনেক জেলে চাল থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।
শ্রীপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ মোল্লা জানান, নতুন করে কার্ড বিতরণ করার জন্য পুরোনো কার্ড জমা করা হয়েছে। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও পাঁচ সদস্যের একটি কমিটির মাধ্যমে চাল বিতরণ করা হয়। জেলেদের চাল না পাওয়ার কারণ তাঁর জানা নাই।
জেলেদের চাল বিতরণ কমিটির সদস্য নেজামুল হক নয়ন বলেন, বিতরণ তালিকা (মাস্টাররোল) ঠিক আছে। কিন্তু স্লিপ বিতরণে মেম্বাররা নয়ছয় করলে কমিটির সদস্যদের কিছু করার নেই।
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. ওমর সানি জানান, জেলেদের তালিকা (মাস্টাররোল) যাচাই করে শ্রীপুর ইউনিয়নের ২, ৪, ৮, ৯ নম্বর ওয়ার্ডসহ বিভিন্ন এলাকার অন্তত ৪৬ জন জেলের নাম তালিকায় পাওয়া গেছে, যাঁরা বরাদ্দ হওয়া চাল পাননি। বিষয়টি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা চলছে।
ফেনীতে দীর্ঘ সাত বছর ধরে লাইসেন্স নবায়ন না করা এবং বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে ‘ফেনী প্রাইভেট হাসপাতাল’ সিলগালা করেছে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ। আজ রোববার (১২ এপ্রিল) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দেবীপুর এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। অভিযানের সময়১১ মিনিট আগে
ডিজিটাল যুগের বার্তাপ্রযুক্তির ভিড়ে ব্যতিক্রমী এক উদ্যোগে ‘চমক’ দেখিয়েছে মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসন। বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উপলক্ষে হাতে লেখা পোস্টকার্ডের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়ে হারানো ঐতিহ্যকে নতুন করে সামনে আনতে জেলা প্রশাসনের প্রচেষ্টা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন অনেকে।১৪ মিনিট আগে
কাপ্তাই উপজেলা ৩ নম্বর চিৎমরম ইউনিয়নের দুর্গম চাকুয়াপাড়া এলাকায় বন্য হাতির আক্রমণে মংখ্যাইচিং মারমা প্রকাশ মাস্টার (৬০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সন্ধ্যায় চাকুয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১৫ মিনিট আগে
ঢাকার নবাবগঞ্জে সড়কে ডাকাতির চেষ্টার সময় দুজনকে হত্যার দায়ে একজনকে মৃত্যুদণ্ড ও সাতজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ-৮-এর বিচারক (ভারপ্রাপ্ত) মুহাম্মদ মুনির হোসাঈন এ রায় ঘোষণা করেন।১৮ মিনিট আগে