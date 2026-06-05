Ajker Patrika
বরিশাল

মারামারির মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা ইউনুস গ্রেপ্তার

 আগৈলঝাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৫ জুন ২০২৬, ১৯: ২৬
মারামারির মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা ইউনুস গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার ইউনুস বাহাদুর। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় মারামারির একটি মামলায় উপজেলা আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ইউনুস বাহাদুর (৬০) উপজেলার বাগধা ইউনিয়নের চাঁদত্রিশিরা গ্রামের বাসিন্দা এবং বাগধা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক।

আগৈলঝাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুদ খান জানান, বাগধা ইউনিয়নের চাঁদত্রিশিরা গ্রামের কাশেম বাহাদুরের ছেলে ইকবাল বাহাদুরের করা মারামারির একটি মামলায় ইউনুস বাহাদুরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এসআই সেলিম রেজা বলেন, মারামারির ঘটনায় হওয়া মামলার আসামি ইউনুস বাহাদুরকে গতকাল গ্রেপ্তার করা হয়। আজ শুক্রবার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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