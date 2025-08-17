Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

এক ইলিশ বিক্রি হলো ৫ হাজারে

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
৫ হাজার ১৭০ টাকায় বিক্রি হয় ইলিশ মাছটি। ছবি: আজকের পত্রিকা
পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের গঙ্গামতি এলাকায় নাসির মাঝি নামের এক জেলের জালে ধরা পড়েছে ১ কেজি ৭০০ গ্রাম ওজনের একটি ইলিশ। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে ইলিশটি তার জালে উঠে আসে। পরে কুয়াকাটার মেয়র বাজারে নিলে নিলামে ৫ হাজার ১৭০ টাকায় মাছটি বিক্রি হয়। মাছটি কিনে নেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ছগির হোসেন।

জানা গেছে, ১ লাখ ২০ হাজার টাকা মণ দরে মাছটি বিক্রি হয়।

ছগির হোসেন বলেন, ‘বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এলাকায় খুঁটা জাল দিয়ে মাছটি শিকার করে বিক্রির জন্য জেলে নিয়ে আসেন আড়তে। তবে এই রকম বড় সাইজের ইলিশ এখন খুব কম ধরা পড়ে। আজকে মাছটি কিনেছি লাভের আশায়, এখন সামান্য ব্যবসা হলেই বিক্রি করে দেব।’

জেলে নাসির মাঝি বলেন, ‘আজকে ট্রলারে একটি মাছই পেয়েছি। সাগরে বড় ইলিশের সংখ্যা খুবই কম। তবে আমি যে মাছটি পেয়েছি, এটি সাইজে বড় হওয়ার কারণে অনেক টাকায় বিক্রি করেছি। খুব বেশি মাছ না পেলেও আল্লাহ যা দিয়েছে তাতে অনেক খুশি।’

কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, ‘বড় সাইজের ইলিশ মূলত জেলেদের জন্য সুখবর বয়ে আনে। গভীর সমুদ্রের জেলেদের পাশাপাশি উপকূলের জেলেরাও এখন বড় ইলিশ পাচ্ছেন। ইলিশের পরিমাণ দিনে দিনে বাড়ছে। আশা করি সামনের দিনগুলোতে ইলিশের পরিমাণ আরও বাড়বে। তখন দাম আরও কমে আসবে।’

বিষয়:

ইলিশপটুয়াখালীবঙ্গোপসাগরবরিশাল বিভাগজেলার খবরকুয়াকাটা
