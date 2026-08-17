বরিশালে দুই সড়কে জলাবদ্ধতা কমছেই না

জলাবদ্ধতার ভোগান্তি বাড়ছেই বরিশাল নগরের নবগ্রাম ও বগুড়া সড়কে। একটু বৃষ্টি হলে বা জোয়ারের পানিতে সবার আগে তলিয়ে যায় এই দুটি সড়ক। বছরের পর বছর জলাবদ্ধতার কারণে শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি বাড়ছে।
সরেজমিনে নগরের নবগ্রাম সড়কের হাতেম আলী কলেজ ছাত্রাবাস থেকে ফরেস্টার বাড়ি পুলসংলগ্ন স্থানে হাঁটুপানি দেখা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এ সড়কে বছরে ছয় মাসই জলাবদ্ধ থাকে।
নবগ্রাম রোডসংলগ্ন অক্সফোর্ড মিশন সড়কের বাসিন্দা কাজী মিজানুর রহমান ফিরোজ বলেন, এখানকার নবগ্রাম খাল ভরাট করে মার্কেট করা হয়েছে। নবগ্রাম রোডের দক্ষিণ পাশের পুরোটাই খাল ছিল। যে কারণে সড়কটির দক্ষিণ পাশে অধিকাংশ সময় জলাবদ্ধ থাকে।
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, নবগ্রাম সড়ক এখন বাণিজ্যিক এলাকা হয়ে গেছে। তার ওপর আবাসিক এলাকা রয়েছে অন্তত ১০টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মনসুর কোয়ার্টার, সার্কুলার রোড, আশরাফ সড়ক। এখানকার হাজার হাজার মানুষকে বছরের ছয় মাসই পানি পেরিয়ে মূল রাস্তায় উঠতে হয়। এ সড়ক বেশ কয়েকবার সংস্কার হলেও পানি জমে থাকে।
একই চিত্র দেখা যায় বগুড়া রোডের বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, অপসোনিন, অক্সফোর্ড মিশন স্কুল, মুন্সী গ্যারেজ পর্যন্ত। এ সড়কও মাসের পর মাস জলাবদ্ধ থাকে। মাহবুব মাসুম নামক মুন্সী গ্যারেজের এক বাসিন্দা বলেন, বাসা থেকে বের হয়ে সদর রোড যেতে হলে পানি পেরোতে হবে। এই পানি এতটা নোংরা যে শিশুদের নানা রোগ ছড়ায়।
এ ব্যাপারে বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিম বলেন, এ দুটি সড়কের দুর্ভোগ কমাতে টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাঁরা কাজ শুরু করবেন।
বান্দরবানের থানচির নাফাখুম জলপ্রপাতে ইঞ্জিনচালিত নৌকা ডুবে উটিং মারমা নামে ৮ বছরের এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা তল্লাশি চালাচ্ছেন। আগামীকাল সকালে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করবে।৮ মিনিট আগে
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাক, কান ও গলা (ইএনটি) বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মো. আসাদুর রহমানের ওপর হামলার পর তাঁকে ফের হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এর আগে গত ৬ আগস্ট হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা পাঠিয়ে তাঁর কাছে ১৫ হাজার ডলার চাঁদা দাবি করেছিল সন্ত্রাসীরা। ১৪ আগস্টের মধ্যে ওই অর্থ পরিশোধের সময়সীমা বেঁধে১৮ মিনিট আগে
বরগুনার বামনায় ধানখেতে ইঁদুর মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে শাহআলম ফকির (৫২) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সকালে উপজেলার ঢুষখালী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় স্থানীয় লোকজনের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।২৯ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ, হোসেনপুর ও তাড়াইল উপজেলায় ২২ আগস্ট থেকে এক বছর ও তার বেশি বয়সীদের ওরাল কলেরা ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হবে। ৭ লাখ ২৫ হাজার ১৩৮ জনকে বিনামূল্যে টিকার আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। দ্বিতীয় ডোজ শুরু হবে ২৬ সেপ্টেম্বর।৩০ মিনিট আগে