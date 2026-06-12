বরিশাল হার্ট ফাউন্ডেশনের নতুন কমিটির আহ্বায়ক হলেন বিসিসি প্রশাসক শিরীন

বরিশাল হার্ট ফাউন্ডেশনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১১ সদস্যবিশিষ্ট ফাউন্ডেশনটির নতুন কমিটির আহ্বায়ক হয়েছেন বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন এবং সদস্যসচিব ড্যাব নেতা আজিজ রহিম।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন লঞ্চ ব্যবসায়ী আজিজুল হক আক্কাস, সাবেক এমপি মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ, নগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ফারুক, বিএনপি নেতা আলতাফ মাহমুদ সিকদার, বেগম ফয়জুন নাহার শেলী, আমিনুর রহমান চৌধুরী মামুন, সাদিকুর রহমান লিংকন, জি এম আতায়ে রাব্বি ও মিজানুর রহমান চুন্নু।
নবগঠিত বরিশাল হার্ট ফাউন্ডেশনের সদস্য ছাত্রনেতা আতায়ে রাব্বি আজকের পত্রিকাকে বলেন, হার্ট ফাউন্ডেশনকে ঢেলে সাজাতে চান প্রশাসক। এই কমিটি হৃদ্রোগীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে কাজ করবে বলে প্রশাসক বলেছেন।
প্রসঙ্গত, নগরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ সার্কুলার রোডে ২০০২ সালে বরিশাল হার্ট ফাউন্ডেশন নির্মাণ করা হয়। ২০০৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এটি উদ্বোধন করেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। কয়েক বছর রোগীদের সেবায় হার্ট ফাউন্ডেশন সচল থাকলেও এখন সেখানে মাঝেমধ্যে টিকাদান কর্মসূচি ছাড়া হার্টের কোনো চিকিৎসা হয় না।
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