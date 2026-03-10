Ajker Patrika
বরগুনা

‘বাবা, আমার মাকে ফিরিয়ে দাও, মা কোন কবরে?’

বরগুনা প্রতিনিধি
‘বাবা, আমার মাকে ফিরিয়ে দাও, মা কোন কবরে?’
বরগুনার তালতলী উপজেলার নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নের মৌলভী এলাকায় আজ মঙ্গলবার গৃহবধূ আছিয়া আক্তার হত্যার বিচারের দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে শিশুসন্তান রফিকুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরগুনার তালতলীতে গৃহবধূ আছিয়া আক্তার হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন তাঁর স্বজন ও এলাকাবাসী। এ সময় মায়ের হত্যাকারীর বিচার চেয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে মানববন্ধনে দাঁড়াতে দেখা যায় আছিয়ার চার বছরের শিশুসন্তান মো. রফিকুল ইসলামকে। তার হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল—‘বাবা, আমার মাকে ফিরিয়ে দাও। আমার মা কোন কবরে? প্রশাসনের কাছে জবাব চাই।’

আজ মঙ্গলবার (১০ মার্চ) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নের মৌলভী এলাকায় এই মানববন্ধন করা হয়। এতে অন্তত ছয় শতাধিক নারী-পুরুষ অংশ নেন বলে এলাকাবাসী জানান। তাঁরা আছিয়া হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসির দাবি তুলেছেন।

জানা গেছে, গত শনিবার (৭ মার্চ) বেলা ১২টার দিকে উপজেলার নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নের পশ্চিম অঙ্কুজান পাড়া এলাকায় গৃহবধূ আছিয়া বেগমের (২৫) গলায় ওড়না প্যাঁচানো লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। যৌতুক না পেয়ে দুই সন্তানের জননী আছিয়া বেগমকে তাঁর স্বামী ফরহাদ হোসেন পহলান (৩০) হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার রাতে যৌতুকের দাবিতে মারধর করার একপর্যায়ে তিনি মারা যান, এমন অভিযোগ আছিয়ার বাবার। পরে আত্মহত্যা বলে চালানোর জন্য তাঁর গলায় ওড়না পেঁচিয়ে রাখা হয়। ঘটনার পর এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে নিহতের স্বামীসহ অভিযুক্তরা। এ ঘটনায় থানায় হত্যা মামলা করা হয়েছে।

মানববন্ধনে আছিয়ার বাবা মজিবর জেমাদ্দার, চাচা জাহাঙ্গীর জেমাদ্দার, বোন মনিরা বেগম, স্থানীয় মসজিদের ইমামসহ গ্রামবাসী অংশ নেন। এতে আছিয়ার ১১ মাসের শিশুসন্তান আহমদউল্লাহকে স্বজনেরা কোলে করে নিয়ে হাজির হয়।

বক্তারা অভিযোগ করেন, যৌতুকের টাকার জন্য দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন আছিয়া আক্তার। ঈদে কাপড়চোপড় কেনার জন্য বাবার বাড়ি থেকে টাকা এনে স্বামীর হাতে দিতে দেরি হওয়ায় নির্যাতন চালিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। এরপর তাঁর লাশ ঝুলিয়ে রেখে শ্বশুরবাড়ির লোকজন আত্মহত্যা বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পুলিশ যখন মৃতদেহ উদ্ধার করতে যায়, তখন শ্বশুরবাড়ির লোকজন পালিয়ে যাওয়ায় প্রমাণিত হয়, তাঁরাই হত্যাকারী।

মানববন্ধনে বক্তারা আসামিদের গ্রেপ্তারে প্রশাসনকে ৪৮ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেন। অন্যথায় এলাকাবাসী তালতলী থানা ঘেরাওসহ কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন।

তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আশাদুর রহমান বলেন, ‘এ ঘটনায় একটি হত্যা মামলা হয়েছে। আমরা মামলাটি তদন্ত করছি। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সব আসামিকে আইনের আওতায় আনা হবে।’

বিষয়:

বরগুনাহত্যাকাণ্ডতালতলীগৃহবধূবরিশাল বিভাগজেলার খবরমানববন্ধন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

নেতানিয়াহু নিহত বা গুরুতর আহত হওয়ার দাবি ইরানি গণমাধ্যমের, ‘গুজব’ বলে উড়িয়ে দিচ্ছে ইসরায়েল

ইরান যুদ্ধ থেকে ‘প্রস্থানের পথ’ খুঁজছে ইসরায়েল

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে মানুষের ৪৭টি মাথার খুলি, বিপুল পরিমাণ হাড়সহ গ্রেপ্তার ৪

ইরান থেকে ট্রাম্পকে বেরিয়ে আসতে পরামর্শ দিচ্ছেন উপদেষ্টারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

নির্মাণ হচ্ছে মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে সড়ক, খরচ হাজার কোটি

নির্মাণ হচ্ছে মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে সড়ক, খরচ হাজার কোটি

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

সম্পর্কিত

ভিকারুননিসার ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলে এনসিপি-বিএনপি নেতা-কর্মীদের হাতাহাতি

ভিকারুননিসার ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলে এনসিপি-বিএনপি নেতা-কর্মীদের হাতাহাতি

‘বাবা, আমার মাকে ফিরিয়ে দাও, মা কোন কবরে?’

‘বাবা, আমার মাকে ফিরিয়ে দাও, মা কোন কবরে?’

নেত্রকোনায় স্কুলের সরঞ্জামাদি না কিনেই সাড়ে ৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ

নেত্রকোনায় স্কুলের সরঞ্জামাদি না কিনেই সাড়ে ৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ

সিলেটে এক রাতে ১৬ ছিনতাইকারী আটক

সিলেটে এক রাতে ১৬ ছিনতাইকারী আটক