সিলেটে এক রাতে ১৬ ছিনতাইকারী আটক

সিলেটে ছিনতাইয়ের অভিযোগে এক রাতে ১৬ জনকে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। আজ মঙ্গলবার বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন র্যাব-৯-এর কর্মকর্তা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ।
আটক ব্যক্তিরা হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের মো. রিমন আহমদ (৩৬), সুনামগঞ্জের দিরাইয়ের মো. ইমন আহমদ (৩০), বিশ্বম্ভরপুরের মো. নুরুল ইসলাম শুভ (২০), দিব্য সরকার (২২), মধ্যনগরের রিপন মিয়া (৩২), মৌলভীবাজারের রাজনগরের জাবেদ ওরফে নেইমার (২৪), কুলাউড়ার মো. আলাল হোসেন (২৩), কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের জাকির হোসেন (২৭), সিলেট নগরীর কাজীটুলার শিহাব আহমেদ ওরফে জগলু (৩৯), দক্ষিণ কাজলশাহের রিয়াজ আহমদ (২২), বাগবাড়ীর বাবলু আহমদ (২৮), সিলেটের গোলাপগঞ্জের সাবুল আহমদ (২৫), সুহেল আহমদ (২১), দক্ষিণ সুরমার রাজু ইসলাম শফিক (২২), মো. মইনুল ইসলাম ওরফে ডাইল (৩৮) ও দক্ষিণ সুরমার সুমন (২৫)।
র্যাব জানায়, আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক সময়ে সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছিনতাইকারী চক্রের তৎপরতা বেপরোয়াভাবে বেড়েছে। ছিনতাইকারী চক্রের সদস্যরা নিরীহ মানুষকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে টাকা-পয়সা, ব্যাগ, মোবাইল ফোন, স্বর্ণালংকারসহ বিভিন্ন মূল্যবান দ্রব্যাদি ছিনতাই করে জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে র্যাব-৯, সিলেট শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত সংঘবদ্ধ চক্রকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে সিলেট মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে সংঘবদ্ধ ছিনতাই চক্রের ১৬ জন সক্রিয় সদস্যদের আটক করে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।
কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান, পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে সিলেট মহানগরীর বিভিন্ন পয়েন্টে অভ্যাসগত অপরাধী ও মাদকসেবী উচ্ছৃঙ্খল তরুণদের সমন্বয়ে একাধিক সংঘবদ্ধ ছিনতাইকারী চক্র সক্রিয় রয়েছে। তারা সাধারণ পথচারী ও বিভিন্ন কম গতির যানবাহনের যাত্রীদের নিশানা করে। অপেক্ষাকৃত কম জনবহুল এলাকায় দেশীয় ধারালো অস্ত্রের ভয়ভীতি দেখিয়ে ছিনতাই করে তারা। তারা শহরের বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় সাধারণ ব্যক্তিদের মতো ওত পেতে থাকে এবং ছিনতাই শেষে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। ছিনতাই করার সময় তারা ভুক্তভোগীকে প্রাণঘাতী আঘাত করতেও দ্বিধাবোধ করে না।
