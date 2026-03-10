Ajker Patrika
সিলেট

সিলেটে এক রাতে ১৬ ছিনতাইকারী আটক

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে এক রাতে ১৬ ছিনতাইকারী আটক
সিলেটে গতকাল সোমবার রাতে আটক কয়েকজন সন্দেহভাজন ছিনতাইকারী। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটে ছিনতাইয়ের অভিযোগে এক রাতে ১৬ জনকে আটক করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। আজ মঙ্গলবার বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন র‌্যাব-৯-এর কর্মকর্তা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ।

আটক ব্যক্তিরা হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের মো. রিমন আহমদ (৩৬), সুনামগঞ্জের দিরাইয়ের মো. ইমন আহমদ (৩০), বিশ্বম্ভরপুরের মো. নুরুল ইসলাম শুভ (২০), দিব্য সরকার (২২), মধ্যনগরের রিপন মিয়া (৩২), মৌলভীবাজারের রাজনগরের জাবেদ ওরফে নেইমার (২৪), কুলাউড়ার মো. আলাল হোসেন (২৩), কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের জাকির হোসেন (২৭), সিলেট নগরীর কাজীটুলার শিহাব আহমেদ ওরফে জগলু (৩৯), দক্ষিণ কাজলশাহের রিয়াজ আহমদ (২২), বাগবাড়ীর বাবলু আহমদ (২৮), সিলেটের গোলাপগঞ্জের সাবুল আহমদ (২৫), সুহেল আহমদ (২১), দক্ষিণ সুরমার রাজু ইসলাম শফিক (২২), মো. মইনুল ইসলাম ওরফে ডাইল (৩৮) ও দক্ষিণ সুরমার সুমন (২৫)।

র‌্যাব জানায়, আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক সময়ে সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছিনতাইকারী চক্রের তৎপরতা বেপরোয়াভাবে বেড়েছে। ছিনতাইকারী চক্রের সদস্যরা নিরীহ মানুষকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে টাকা-পয়সা, ব্যাগ, মোবাইল ফোন, স্বর্ণালংকারসহ বিভিন্ন মূল্যবান দ্রব্যাদি ছিনতাই করে জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে র‌্যাব-৯, সিলেট শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত সংঘবদ্ধ চক্রকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে সিলেট মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে সংঘবদ্ধ ছিনতাই চক্রের ১৬ জন সক্রিয় সদস্যদের আটক করে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)।

কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান, পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে সিলেট মহানগরীর বিভিন্ন পয়েন্টে অভ্যাসগত অপরাধী ও মাদকসেবী উচ্ছৃঙ্খল তরুণদের সমন্বয়ে একাধিক সংঘবদ্ধ ছিনতাইকারী চক্র সক্রিয় রয়েছে। তারা সাধারণ পথচারী ও বিভিন্ন কম গতির যানবাহনের যাত্রীদের নিশানা করে। অপেক্ষাকৃত কম জনবহুল এলাকায় দেশীয় ধারালো অস্ত্রের ভয়ভীতি দেখিয়ে ছিনতাই করে তারা। তারা শহরের বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় সাধারণ ব্যক্তিদের মতো ওত পেতে থাকে এবং ছিনতাই শেষে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। ছিনতাই করার সময় তারা ভুক্তভোগীকে প্রাণঘাতী আঘাত করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

বিষয়:

আটকসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবরছিনতাই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

নেতানিয়াহু নিহত বা গুরুতর আহত হওয়ার দাবি ইরানি গণমাধ্যমের, ‘গুজব’ বলে উড়িয়ে দিচ্ছে ইসরায়েল

ইরান যুদ্ধ থেকে ‘প্রস্থানের পথ’ খুঁজছে ইসরায়েল

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে মানুষের ৪৭টি মাথার খুলি, বিপুল পরিমাণ হাড়সহ গ্রেপ্তার ৪

ইরান থেকে ট্রাম্পকে বেরিয়ে আসতে পরামর্শ দিচ্ছেন উপদেষ্টারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

নির্মাণ হচ্ছে মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে সড়ক, খরচ হাজার কোটি

নির্মাণ হচ্ছে মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে সড়ক, খরচ হাজার কোটি

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

সম্পর্কিত

ভিকারুননিসার ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলে এনসিপি-বিএনপি নেতা-কর্মীদের হাতাহাতি

ভিকারুননিসার ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলে এনসিপি-বিএনপি নেতা-কর্মীদের হাতাহাতি

‘বাবা, আমার মাকে ফিরিয়ে দাও, মা কোন কবরে?’

‘বাবা, আমার মাকে ফিরিয়ে দাও, মা কোন কবরে?’

নেত্রকোনায় স্কুলের সরঞ্জামাদি না কিনেই সাড়ে ৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ

নেত্রকোনায় স্কুলের সরঞ্জামাদি না কিনেই সাড়ে ৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ

সিলেটে এক রাতে ১৬ ছিনতাইকারী আটক

সিলেটে এক রাতে ১৬ ছিনতাইকারী আটক