খুলনা

খুলনায় ১৫ ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
আপডেট : ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ৪১
প্রতীকী ছবি

খুলনা মহানগরীর বাগমার এলাকা থেকে ১৫টি ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে স্থানীয় নাসিরের হোটেলের পেছনের একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়। পরে র‍্যাবের বোমা বিশেষজ্ঞ দলকে খবর দেওয়া হয়।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বেলা ৩টার দিকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি বাগমারা আদর্শ পল্লির বিপরীতে নাসিরের ভাতের হোটেলের পেছনে বাদশা মিয়ার পরিত্যক্ত বাড়িতে যান। এ সময়ে প্লাস্টিকের ব্যাগের ভেতর পলিথিন দিয়ে মোড়ানো ককটেল সাদৃশ্য বস্তু দেখতে পেয়ে স্থানীয়দের বিষয়টি অবগত করেন। তাৎক্ষণিক পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে আসে তারা।

জানতে চাইলে খুলনা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান বলেন, ‘দুপুরে ৯৯৯-এর মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ বাগমারা নাসিরের হোটেলের পেছনে যায়। সেখানে লাল স্কচটেপে মোড়ানো অবস্থায় ১৫টি ককটেল সদৃশ বস্তু পায়। স্থানীয়দের ঘটনাস্থলে যেতে নিষেধ করা হয়। উদ্ধার হওয়ার পরপর আমরা র‍্যাবের বোমা বিশেষজ্ঞ টিমকে ঘটনাস্থলে আসার জন্য আহ্বান করলে তারা দ্রুত চলে আসে। উদ্ধার হওয়া বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে।’

বিষয়:

ককটেলপুলিশখুলনা বিভাগজেলার খবর
