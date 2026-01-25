খুলনায় ১৫ ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার

খুলনা মহানগরীর বাগমার এলাকা থেকে ১৫টি ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে স্থানীয় নাসিরের হোটেলের পেছনের একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়। পরে র্যাবের বোমা বিশেষজ্ঞ দলকে খবর দেওয়া হয়।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বেলা ৩টার দিকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি বাগমারা আদর্শ পল্লির বিপরীতে নাসিরের ভাতের হোটেলের পেছনে বাদশা মিয়ার পরিত্যক্ত বাড়িতে যান। এ সময়ে প্লাস্টিকের ব্যাগের ভেতর পলিথিন দিয়ে মোড়ানো ককটেল সাদৃশ্য বস্তু দেখতে পেয়ে স্থানীয়দের বিষয়টি অবগত করেন। তাৎক্ষণিক পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে আসে তারা।
জানতে চাইলে খুলনা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান বলেন, ‘দুপুরে ৯৯৯-এর মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ বাগমারা নাসিরের হোটেলের পেছনে যায়। সেখানে লাল স্কচটেপে মোড়ানো অবস্থায় ১৫টি ককটেল সদৃশ বস্তু পায়। স্থানীয়দের ঘটনাস্থলে যেতে নিষেধ করা হয়। উদ্ধার হওয়ার পরপর আমরা র্যাবের বোমা বিশেষজ্ঞ টিমকে ঘটনাস্থলে আসার জন্য আহ্বান করলে তারা দ্রুত চলে আসে। উদ্ধার হওয়া বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে।’
শেরপুরের নালিতাবাড়ী শহর বিএনপির ৬ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি আনোয়ার হোসেন আনারকে সভাপতিসহ দলীয় সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।৫ মিনিট আগে
সিলেট-ম্যানচেস্টার রুটে সরাসরি ফ্লাইট চালু রাখার দাবিতে ‘মার্চ ফর বিমান’ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে সিলেট নগরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বিমান কার্যালয় অভিমুখে এ কর্মসূচি পালন করা হবে। আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) সিলেট নগরের জিন্দাবাজার এলাকার একটি রেস্তোরাঁর হলরুমে প্রবাসী৩০ মিনিট আগে
দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে (ডাকসু) মাদকের আড্ডা ও বেশ্যাখানা ছিল বলে মন্তব্য করেছেন বরগুনা জেলা জামায়াতে ইসলামীর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মো. শামীম আহসান। তাঁর দাবি, ডাকসুতে যদি ছাত্রশিবির ক্ষমতায় যেতে পারে, তাহলে আগামী দিনে জামায়াতও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়...৩৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায় অপরাধীদের আস্তানা হিসেবে পরিচিত জঙ্গল সলিমপুরে র্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার পলাতক আরেক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে কক্সবাজারের সুগন্ধা পয়েন্ট এলাকা থেকে র্যাব সদস্যরা তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত ছয়জনকে গ্রেপ্তার...১ ঘণ্টা আগে