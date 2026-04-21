Ajker Patrika
বরগুনা

বরগুনায় ভুয়া চিকিৎসকের ১ মাসের কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা জরিমানা

বরগুনা প্রতিনিধি
বরগুনায় ভুয়া চিকিৎসকের ১ মাসের কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা জরিমানা
আমির হোসেন খান। ছবি: সংগৃহীত

বরগুনার তালতলীতে ভুয়া পরিচয়ে চিকিৎসা করার দায়ে আমির হোসেন খান নামের এক ব্যক্তিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) বেলা ১টার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম এই আদেশ দেন।

জানা গেছে, আমির হোসেন খান দীর্ঘদিন ধরে উপজেলার নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নের বড় অঙ্কুজানপাড়া এলাকায় তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের সামনে একটি দোকানঘরে ‘আল-আমিন ফার্মেসি’ নামের সাইনবোর্ড সাঁটিয়ে নিজেকে এমবিএস চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছিলেন। এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম অভিযান চালিয়ে কথিত ওই চিকিৎসককে হাতেনাতে আটক করেন। এ সময় আমির হোসেন স্বীকার করেন যে, তাঁর কোনো সনদ নেই। তিনি কোনো দিন মেডিকেলে পড়ালেখাও করেননি। পরে তাঁকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

এ বিষয়ে ইউএনও মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে একজন ব্যক্তি নিজেকে চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছেন—এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় আমির হোসেন স্বীকার করেন যে, তাঁর কোনো সনদ নেই। তিনি কোনো দিন মেডিকেলে পড়ালেখাও করেননি। পরে তাঁকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

