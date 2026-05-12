Ajker Patrika
বরগুনা

নির্মাণাধীন মসজিদে পানি দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবদল নেতার মৃত্যু

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি
নির্মাণাধীন মসজিদে পানি দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবদল নেতার মৃত্যু
আতিকুর রহমান শাহীন। ছবি: সংগৃহীত

বরগুনার পাথরঘাটায় বিদ্যুতায়িত হয়ে আতিকুর রহমান শাহীন (৪০) নামের এক যুবদল নেতার মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ মে) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে পাথরঘাটা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনা ঘটে। শাহীন পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের হাতেমপুর এলাকার গনি মেম্বারের ছেলে। তিনি পাথরঘাটা পৌর যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শাহীন তাঁর বাড়ির সামনে নির্মাণাধীন একটি মসজিদে মোটরের মাধ্যমে পানি দেওয়ার কাজ করছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হন তিনি। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. রাখাল বিশ্বাস অপূর্ব শাহীনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। ঘটনার পর হাসপাতালের আনুষ্ঠানিকতা শেষে মরদেহ দাফনের জন্য পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এনাম জানান, এ বিষয়ে শাহীনের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

বরগুনাপাথরঘাটাবিদ্যুতায়িতবরিশাল বিভাগযুবদলজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

সম্পর্কিত

নির্মাণাধীন মসজিদে পানি দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবদল নেতার মৃত্যু

নির্মাণাধীন মসজিদে পানি দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবদল নেতার মৃত্যু

দুই মামলায় খায়রুল হকের জামিন

দুই মামলায় খায়রুল হকের জামিন

যুবককে গাছে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার, একজনকে জামিন দিলেন ওসি

যুবককে গাছে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার, একজনকে জামিন দিলেন ওসি

লেকে গোসলে নেমে দুই বন্ধুর মৃত্যু

লেকে গোসলে নেমে দুই বন্ধুর মৃত্যু