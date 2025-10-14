ঘুমধুম সীমান্তে স্থলমাইন নিষ্ক্রিয় করল সেনাবাহিনী

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম সীমান্তে ল্যান্ডমাইন ও বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করেছে সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দল। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রামু সেনাসদর থেকে আসা বোমা নিষ্ক্রিকারী বিশেষজ্ঞ দল এ কাজ করে। আজ সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঘুমধুম সীমান্তে দায়িত্বরত ৩৪ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল এম খাইরুল আলম।
জানা গেছে, আজ সকাল ১০টায় সুইপিংয়ের কাজ শুরু করে সেনাবাহিনীর বোমা নিষ্ক্রিয়কারী বিশেষজ্ঞ দল। বেলা ১১টা ৪২ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ২০ মিনিট পর্যন্ত একটি ল্যান্ডমাইন, তিনটি অটোমেটিক গ্রেনেড লঞ্চার গোলা ও চারটি মর্টার শেল নিষ্ক্রিয় করা হয়। রামু সেনাসদর থেকে আসা বোমা বিশেষজ্ঞ দলটি বেলা ১টা ৪০ মিনিটে ফিরে যায়।
৩৪ বিজিবি অধিনায়ক খাইরুল আলম আজকের পত্রিকাকে জানান, মিয়ানমারের বিদ্রোহীরা তাঁদের নিজেদের দেশের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে তাঁদের অংশে ল্যান্ডমাইন বসিয়েছে। এর আগে মিয়ানমার সরকারও তাদের স্বার্থে এসব বসিয়েছে। কিন্তু পাহাড় ও দুর্গম এলাকা হওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সীমানার কাছাকাছি ল্যান্ডমাইনগুলো বসানো হয়।
৩৪ বিজিবি অধিনায়ক জানান, গত রোববার (১২ অক্টোবর) বিজিবি সদস্য নায়েক মো. আক্তার মাইন বিস্ফোরণে আহত হন। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিজিবির আবেদনে রামু সেনানিবাসের বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলটি আসে। কক্সবাজার ৩৪ বিজিবির অধীন রেজু আমতলী বিজিবি ক্যাম্পের দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ৪০-সংলগ্ন রেজু আমতলী বিজিবির নতুন ক্যাম্পের প্রস্তাবিত জায়গা পেয়ারাবুনিয়ায় যায় তারা। সেখানে আটটি বিস্ফোরক সফলভাবে নিষ্ক্রিয় করা হয়।
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম সীমান্তে ল্যান্ডমাইন ও বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করেছে সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দল। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রামু সেনাসদর থেকে আসা বোমা নিষ্ক্রিকারী বিশেষজ্ঞ দল এ কাজ করে। আজ সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঘুমধুম সীমান্তে দায়িত্বরত ৩৪ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল এম খাইরুল আলম।
জানা গেছে, আজ সকাল ১০টায় সুইপিংয়ের কাজ শুরু করে সেনাবাহিনীর বোমা নিষ্ক্রিয়কারী বিশেষজ্ঞ দল। বেলা ১১টা ৪২ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ২০ মিনিট পর্যন্ত একটি ল্যান্ডমাইন, তিনটি অটোমেটিক গ্রেনেড লঞ্চার গোলা ও চারটি মর্টার শেল নিষ্ক্রিয় করা হয়। রামু সেনাসদর থেকে আসা বোমা বিশেষজ্ঞ দলটি বেলা ১টা ৪০ মিনিটে ফিরে যায়।
৩৪ বিজিবি অধিনায়ক খাইরুল আলম আজকের পত্রিকাকে জানান, মিয়ানমারের বিদ্রোহীরা তাঁদের নিজেদের দেশের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে তাঁদের অংশে ল্যান্ডমাইন বসিয়েছে। এর আগে মিয়ানমার সরকারও তাদের স্বার্থে এসব বসিয়েছে। কিন্তু পাহাড় ও দুর্গম এলাকা হওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সীমানার কাছাকাছি ল্যান্ডমাইনগুলো বসানো হয়।
৩৪ বিজিবি অধিনায়ক জানান, গত রোববার (১২ অক্টোবর) বিজিবি সদস্য নায়েক মো. আক্তার মাইন বিস্ফোরণে আহত হন। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিজিবির আবেদনে রামু সেনানিবাসের বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলটি আসে। কক্সবাজার ৩৪ বিজিবির অধীন রেজু আমতলী বিজিবি ক্যাম্পের দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ৪০-সংলগ্ন রেজু আমতলী বিজিবির নতুন ক্যাম্পের প্রস্তাবিত জায়গা পেয়ারাবুনিয়ায় যায় তারা। সেখানে আটটি বিস্ফোরক সফলভাবে নিষ্ক্রিয় করা হয়।
ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বারবার প্রচার ও নির্দেশনা দেওয়ার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনের বিষয়ে সতর্কতা মানা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল।১ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন-২০২৫-এর নেতৃত্ব নির্ধারণে পরিচালিত এক জরিপে শীর্ষ তিনটি পদ—সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে এগিয়ে রয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’।৪ মিনিট আগে
রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর কেমিক্যাল গোডাউন ও পোশাক কারখানায় লাগা আগুনে ১৬ জনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল বুধবার ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।৭ মিনিট আগে
নরসিংদী জেলা ও দায়রা জজ আদালতের গারদখানা থেকে পালিয়েছেন সাগর (৩২) নামের ডাকাতির প্রস্তুতি মামলার এক আসামি। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে আদালত থেকে পুলিশ হেফাজতে কারাগারে পাঠানোর সময় গারদ থেকে বের করলে এ ঘটনা ঘটে।১৩ মিনিট আগে