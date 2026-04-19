নাইক্ষ্যংছড়িতে দুই অস্ত্রধারীকে পুলিশে দিল জনতা

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় দুই অস্ত্রধারীকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন স্থানীয়রা।
রোববার (১৯ এপ্রিল) সন্ধ্যার দিকে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।
আটক আতাউল্লাহ কলিম (৩২) উপজেলার উত্তর বাইশারী ৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার ইসহাক মাস্টারের ছেলে। অপরজন মধ্যম বাইশারী এলাকার শফি মিস্ত্রির ছেলে হারুন (২৬)।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তাঁরা মিয়ানমার থেকে গরু পাচারকারী চক্রের কলিম গ্রুপের সদস্য। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত দিয়ে চোরাই গরু এনে পাচারের পাশাপাশি এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে আসছিল। তাঁদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আজ স্থানীয়রা আটক করে।
নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাম্মেল হক বলেন, বন্দুকসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
