Ajker Patrika
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বান্দরবান

ঘুমধুম বাইশফাঁড়ির কাস্টমস এলাকা থেকে ১ লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধার

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৬, ১৯: ০৪
ঘুমধুম বাইশফাঁড়ির কাস্টমস এলাকা থেকে ১ লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধার
ঘুমধুমে মালিকবিহীন ১ লাখ ইয়াবা উদ্ধার বিজিবির। ছবি: আজকের পত্রিকা

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের বাইশফাঁড়ি বিওপির টহল দল অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন এক লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৭টার দিকে কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের (৩৪ বিজিবি) অধীন বাইশফাঁড়ি বিওপির সদস্যরা এই অভিযান চালান। এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্তপিলার-৩৬ থেকে আনুমানিক সাড়ে ৪ কিলোমিটার বাংলাদেশের ভেতরে কাস্টমস এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় পরিত্যক্ত অবস্থায় এসব ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের (৩৪ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম খায়রুল আলম, পিবিজিএম, পিএসসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এস এম খায়রুল আলম বলেন, সীমান্ত পাহারার পাশাপাশি মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধেও বিজিবি সমানভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

উদ্ধার করা ইয়াবার বিষয়ে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে বিজিবি।

বিষয়:

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