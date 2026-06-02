বান্দরবান

ঘুমধুম সীমান্তে পরিত্যক্ত মর্টার শেল বিস্ফোরণে তঞ্চঙ্গ্যা কিশোর নিহত

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম সীমান্ত এলাকায় পরিত্যক্ত মর্টার শেলের বিস্ফোরণে সতনাইং তঞ্চঙ্গ্যা (১২) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে।

৩৪ বিজিবি সূত্রে জানা যায়, আজ মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে সীমান্তের তুইঙ্গাঝিরি বিওপি এলাকার ৩৯ নম্বর সীমান্ত পিলার সংলগ্ন জিরো লাইনের কাছে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। নিহত কিশোর স্থানীয় বাইশফাঁড়ি পশ্চিম পাড়া এলাকার বাসিন্দা কিংহ্লা তঞ্চঙ্গ্যার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তুইঙ্গাঝিরি বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার আন্তর্জাতিক জিরো পয়েন্ট অতিক্রম করে মিয়ানমারের ভেতরে গেলে পরিত্যক্ত মর্টার শেলের বিস্ফোরণে সে গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে গেলে তার মৃত্যু হয়।

এর আগে ২৪ মে পার্শ্ববর্তী সীমান্ত এলাকায় ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে তিনজন তঞ্চঙ্গ্যা নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। মাত্র ৮ দিনের ব্যবধানে একই এলাকায় আরেকটি প্রাণহানির ঘটনায় সীমান্তজুড়ে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

৩৪ বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. খাইরুল আলম বলেন,`সীমান্ত এলাকায় প্রবেশ করতে বারবার নিষেধ করা হলেও কিছু মানুষ রাতের আঁধারে বা ঝুঁকিপূর্ণ পথে জিরো লাইনে প্রবেশ করছে, যার কারণে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে।' তিনি বলেন, বিজিবি টহল জোরদার করা হয়েছে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ চলছে।

বিজিবি ও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সীমান্ত এলাকায় না যাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

