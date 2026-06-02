চাঁদপুর

গাছ থেকে জাম পাড়া নিয়ে সংঘর্ষ, চাঁদপুরে কিশোর নিহত

চাঁদপুর প্রতিনিধি
মো. ইয়াছিন। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুর শহরের যমুনা রোড এলাকায় গাছ থেকে জাম পাড়া নিয়ে কিশোরদের মধ্যে বিরোধের জেরে মো. ইয়াছিন (১৪) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় মুসা প্রধানিয়া (১৭) নামের আরেক কিশোরের বিরুদ্ধে তাকে বাঁশ দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ মঙ্গলবার (২ জুন) সকাল ১০টার দিকে যমুনা রোড এলাকায় একটি জামগাছ থেকে জাম পাড়াকে কেন্দ্র করে কিশোরদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে মুসা প্রধানিয়া ও একই এলাকার মেহেদী হাসানের মধ্যে বিরোধ শুরু হয় এবং মেহেদীকে মারধর করা হয়।

এ সময় ইয়াছিন তার বন্ধুকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে তাকেও বাঁশ দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। আঘাতে ইয়াছিন ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে। পরে তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চাঁদপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এরপর উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

নিহত ইয়াছিন চাঁদপুর শহরের মো. ইলিয়াছ মিয়ার ছেলে। অভিযুক্ত মুসা প্রধানিয়া একই এলাকার সাদেক প্রধানিয়ার ছেলে। ঘটনার পর থেকে সে পলাতক।

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, জাম পাড়া নিয়ে শুরু হওয়া ছোট একটি বিরোধ মুহূর্তেই সংঘর্ষে রূপ নেয়, যা এক কিশোরের প্রাণহানিতে শেষ হয়।

চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়েজ আহমেদ বলেন, আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। বিষয়টি জাম পাড়া নিয়ে সংঘটিত হয়েছে। ঘটনায় জড়িতরা কিশোর বয়সের। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

