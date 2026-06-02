Ajker Patrika
দিনাজপুর

মধ্যপাড়া পাথরখনির নতুন এমডি আমজাদ হোসেন

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০২ জুন ২০২৬, ২০: ১৩
মধ্যপাড়া পাথরখনির নতুন এমডি আমজাদ হোসেন
মো. আমজাদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

দিনাজপুরের মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের (এমজিএমসিএল) নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হিসেবে মো. আমজাদ হোসেনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ জুন) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. জাভেদ ইবনে শাহেদ স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এতথ্য জানা গেছে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী ডি. এম জোবায়েদ হোসেনকে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যানের দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বিষয়:

নিয়োগদিনাজপুরজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত