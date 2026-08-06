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বান্দরবান

বিজিবির অভিযানের খবরে ৯০ হাজার ইয়াবা ফেলে পালাল চোরাকারবারি

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৬ আগস্ট ২০২৬, ১৬: ২৬
বিজিবির অভিযানের খবরে ৯০ হাজার ইয়াবা ফেলে পালাল চোরাকারবারি
জারুলিয়াছড়ি এলাকা থেকে ৮৯ হাজার ৯১৬ পিস বার্মিজ ইয়াবা উদ্ধার করেছে বিজিবি। ছবি: আজকের পত্রিকা

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী জারুলিয়াছড়ি এলাকা থেকে ১১ বিজিবির অভিযানে মালিকবিহীন ৮৯ হাজার ৯১৬টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে পরিচালিত এ অভিযানে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধার করা ইয়াবার আনুমানিক মূল্য ২ কোটি ৬৯ লাখ ৭৪ হাজার ৮০০ টাকা।

নাইক্ষ্যংছড়ি ব্যাটালিয়নের (১১ বিজিবি) অধীনস্থ আশারতলী বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ৪৬ থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জারুলিয়াছড়ি এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

বিজিবি সূত্র জানায়, অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. ফয়জুল কবিরের সার্বিক দিকনির্দেশনায় পরিচালিত বিশেষ আভিযানিক দল ওই এলাকায় টহল জোরদার করে। এ সময় কয়েকজন সন্দেহভাজন চোরাকারবারিকে দেখতে পেয়ে ধাওয়া করলে তারা একটি ব্যাগ ফেলে পাশের জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

পরে ফেলে যাওয়া ব্যাগটি তল্লাশি করে ৯ কার্টনে রাখা মোট ৮৯ হাজার ৯১৬ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে হলুদ রঙের ৮৯ হাজার ১৬ এবং সবুজ রঙের ৯০০ ইয়াবা ছিল।

এ বিষয়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. ফয়জুল কবির বলেন, ‘দেশের সীমান্ত সুরক্ষা, চোরাচালান ও মানব পাচার প্রতিরোধ, অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং মাদক পাচার রোধে বিজিবির ধারাবাহিক অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধে গোয়েন্দা নজরদারি ও টহল কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে।’

ফয়জুল কবির আরও বলেন, ‘যেকোনো মূল্যে সীমান্ত দিয়ে মাদক প্রবেশ ঠেকাতে বিজিবি বদ্ধপরিকর। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

নাইক্ষ‍্যংছড়িতে বিজিবির অভিযানে ২০ হাজার পিস ইয়াবাসহ ২ কারবারি আটকনাইক্ষ‍্যংছড়িতে বিজিবির অভিযানে ২০ হাজার পিস ইয়াবাসহ ২ কারবারি আটক

বিষয়:

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