Ajker Patrika
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বাগেরহাট

ফকিরহাটে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি 
ফকিরহাটে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

বাগেরহাটের ফকিরহাটে কোহিনুর বেগম (২৩) নামের এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (১৪ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার পিলজঙ্গ ইউনিয়নের বৈলতলী এলাকা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত কোহিনুর বেগম বৈলতলী এলাকার মাহাতাব শেখের মেয়ে।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে ঘরের আড়ার সঙ্গে ওড়না পেঁচানো অবস্থায় কোহিনুরের মরদেহ ঝুলতে দেখেন স্বজনেরা। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহতের খালা নিপা বেগম জানান, কোহিনুর তাঁর দ্বিতীয় স্বামী রাহাত হাসান ও প্রথম পক্ষের তিন সন্তানকে নিয়ে বৈলতলীতে খালার বাড়িতে বসবাস করতেন। কয়েক দিন ধরে স্বামীর সঙ্গে তাঁর পারিবারিক কলহ চলছিল।

ফকিরহাট মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ওহিদুল রহমান জানান, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতের কোনো একসময় ওই নারীর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রজিউল্লাহ খান বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

বিষয়:

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