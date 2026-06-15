Ajker Patrika
বাগেরহাট

বাগেরহাটে যাত্রীবাহী বাস ও মালবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ৭

বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাটে যাত্রীবাহী বাস ও মালবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ৭
দুর্ঘটনার শিকার বাস ও ট্রাক। ছবি: সংগৃহীত

বাগেরহাটের মোংলায় যাত্রীবাহী বাস ও মালবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৫ জুন) দুপুরে খুলনা-মোংলা মহাসড়কের দিগরাজের কবিরাজ বাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা মোংলাগামী যাত্রীবাহী বাস আরমান এন্টারপ্রাইজ কবিরাজ বাড়ি এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা খুলনাগামী একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে বাসের চালকসহ অন্তত সাতজন আহত হন।

স্থানীয় বাসিন্দা ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতাল ও রামপাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান।

মোংলা ইপিজেড ফায়ার স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মোহাম্মদ এমরান হোসেন জানান, আহত হেলপার ও এক যাত্রীকে রামপালের ঝনঝনিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং গুরুতর আহত অবস্থায় আরও কয়েকজনকে খুমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি হাইওয়ে পুলিশ জব্দ করেছে।

কাটাখালী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহজাহান বলেন, ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন দুটিকে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আহত ব্যক্তিরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

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