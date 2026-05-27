বাগেরহাটে কোরবানির হাটে উপচে পড়া ভিড়, ছোট গরুর চাহিদা বেশি

কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে বাগেরহাটের পশুর হাটগুলোতে শেষ মুহূর্তে জমে উঠেছে বেচাকেনা। জেলার বিভিন্ন হাটে ক্রেতা-বিক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে। তবে ছোট ও মাঝারি গরুর চাহিদা বেশি থাকলেও বড় গরুর দাম নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন খামারি ও ব্যবসায়ীরা।
আজ বুধবার বিকেলে কচুয়া উপজেলার গোয়ালমাঠ গরুর হাটে গিয়ে দেখা যায়, বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ক্রেতারা সামর্থ্য অনুযায়ী পশু কিনছেন। কেউ দরদাম করছেন, আবার কেউ পুরো হাট ঘুরে পশু দেখছেন। অন্যদিকে খামারিরা অপেক্ষা করছেন কাঙ্ক্ষিত দামের আশায়।
মোরেলগঞ্জ থেকে গরু কিনতে আসা মঈনুল ইসলাম বলেন, “সকালে কয়েকটি হাট ঘুরেও পছন্দমতো গরু পাইনি। পরে গোয়ালমাঠ হাট থেকে এক লাখ ৩৫ হাজার টাকায় একটি গরু কিনেছি।”
সরকারি চাকরিজীবী ফিরোজ শেখ জানান, তিনি আগেই লাইভ ওয়েটে দুই লাখ টাকায় একটি গরু কিনেছেন। তারপরও হাটের পরিবেশ দেখতে এসেছেন।
খামারি রুহুল আমিন বলেন, “ছোট গরুগুলো ভালো দামে বিক্রি হয়েছে। কিন্তু বড় গরুর দাম খুব কম বলছে ক্রেতারা। এতে খরচই উঠবে না।”
আরেক বিক্রেতা তাপস বৈরাগী বলেন, “বড় গরুর ন্যায্য দাম না পেলে লোকসানে পড়তে হবে। আবার এত বড় গরু এক বছর পালন করাও কঠিন।”
শুধু গোয়ালমাঠ নয়, জেলার কচুয়া, মোরেলগঞ্জ, ফকিরহাটসহ বিভিন্ন এলাকার স্থায়ী ও অস্থায়ী হাটেও একই চিত্র দেখা গেছে।
বেতাগা হাটের পরিচালক মাসুদ আরিফ বলেন, “ঈদ উপলক্ষে অতিরিক্ত হাট বসানো হয়েছে। ক্রেতার চাপও অনেক বেশি। গভীর রাত পর্যন্ত বেচাকেনা চলবে।”
বাগেরহাট জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ ছাহেব আলী বলেন, “জেলার সব হাটেই ক্রেতা-বিক্রেতাদের ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে। আশা করছি, রাতের মধ্যেই অধিকাংশ পশু বিক্রি হয়ে যাবে।”
সরকারি তথ্যমতে, জেলায় এবার কোরবানির জন্য ৭৭ হাজার ৮৮৯টি পশুর চাহিদার বিপরীতে ৮৪ হাজার ৯৬৭টি পশু প্রস্তুত করা হয়েছে। এসব পশুর আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।
ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) সীমান্ত আইন না মেনে কথিত বাংলাদেশিদের যেন পুশব্যাক করতে না পারে, সে জন্য সাতক্ষীরা সীমান্তে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বিজিবি।১ ঘণ্টা আগে
বরিশাল নৌবন্দর পরিদর্শন শেষে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান বলেছেন, ঈদযাত্রায় যাত্রীসেবায় অবহেলা বা নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট নৌযানের সনদ বাতিল করা হবে। অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগ পেলেও ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর পল্লবীর কালশী বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার নাজমুল হাসান মনিকে (২৫) কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. হাসিব উল্লাহ পিয়াস কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।২ ঘণ্টা আগে
মাগুরার মহম্মদপুরে বৃষ্টির পানিতে ভরা একটি গভীর গর্তে ডুবে রমিম মৃধা (৭) নামে প্রথম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ নিখোঁজ থাকার পর বিকেলে গর্তের পানিতে তার মরদেহ ভাসতে দেখে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।২ ঘণ্টা আগে