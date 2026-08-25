চিতলমারীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, দুটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

বাগেরহাটের চিতলমারীতে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে দুটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে এক লাখ এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা আক্তার এ অর্থদণ্ডাদেশ দেন।
আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এ অভিযান চালানো হয়।
চিতলমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা আক্তার বলেন, ‘ভোক্তা অধিকার আইন, ২০০৯ এবং ওষুধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩ অনুযায়ী চিতলমারী ক্লিনিক এবং অসিত বাগচিকে এক লাখ এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছি। জনস্বার্থে আমাদের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনাকালে চিতলমারী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা চিকিৎসক শর্মী রায়, আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা চিকিৎসক এস এম আরজান আলী, বাগেরহাট জেলা ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক মো. ফজলুল হক, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. রিয়াজুল হক তালুকদার, থানার পুলিশ ফোর্স ও আনসার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
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