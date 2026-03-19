Ajker Patrika
বাগেরহাট

বাগেরহাটে নগদের ৩৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ মামলার আসামি গাইবান্ধায় গ্রেপ্তার

বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাটে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার আসামি মো. মনিরুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

বাগেরহাটে মোবাইল ফোন ব্যাংকিং সেবা নগদের একটি পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে পালানোর মামলায় আসামি মো. মনিরুজ্জামানকে (২৯) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা থেকে গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে বাগেরহাট সদর থানা-পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) মনিরুজ্জামানকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তবে গ্রেপ্তার আসামির কাছ থেকে কোনো নগদ টাকা উদ্ধার হয়নি।

গ্রেপ্তার মনিরুজ্জামান বাগেরহাটের নগদ ডিস্ট্রিবিউশন হাউস ডিএনএসবিডির হিসাবরক্ষক ছিলেন। তাঁর বাড়ি বাগেরহাট শহরের নাগেরবাজার এলাকায়। প্রতিষ্ঠানটিতে দেড় বছরের বেশি সময় ধরে কর্মরত ছিলেন তিনি।

মামলার বরাতে পুলিশ জানায়, ৩ মার্চ সকালে অফিসে না আসায় হিসাবরক্ষক মনিরুজ্জামানে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় বাড়িতে গিয়েও তাঁকে পাওয়া যায় না। পরে অফিসের ক্যাশ হিসাব করে ৩২ লাখ ৭৫ হাজার ৫৬৪ টাকা কম পাওয়া যায়। পরে এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক থানায় একটি মামলা করেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা (আইও) বাগেরহাট সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বিপ্লব সরকার বলেন, ঘটনার পর থেকে পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তিসহ নানা উপায়ে আসামির অবস্থান শনাক্ত ও মামলার তদন্ত শুরু করে। আসামি তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন, সিমসহ সব ডিভাইস ফেলে দেন। বারবার তিনি অবস্থান পরিবর্তন করছিলেন। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার একটি এলাকায় অবস্থান নেন। সেখানে বিয়েও করেছেন।

বিপ্লব সরকার আরও বলেন, ‘বাগেরহাটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. শামীম হোসেনের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা গত সোমবার গাইবান্ধায় অভিযানে যাই। টানা অভিযান শেষে বুধবার ভোররাতের আমরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই। মনিরুজ্জামানকে বাগেরহাটে এনে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে অনলাইন জুয়া খেলে টাকা নষ্ট করার কথা স্বীকার করেছে। অধিকতর তদন্তের জন্য আদালতে আসামির রিমান্ড আবেদন করা হবে।’

খুলনায় ঘরে ঢুকে পরিবারের ৪ সদস্যকে গুলি

চট্টগ্রামের টেরিবাজারে অগ্নিকাণ্ড, ২ জনের প্রাণহানি

বাবা বুড়িগঙ্গায় নিখোঁজ, স্ত্রী হাসপাতালে, নিথর দেহে বাড়িতে ফিরলেন সোহেল

রাজধানীর উত্তরায় ছিনতাইকারীর হ্যাঁচকা টানে রিকশা থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

আমিরাতের কাছে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দাবি ইরানের, জাতিসংঘকে চিঠি

পাঠকের আগ্রহ

চট্টগ্রামের টেরিবাজারে অগ্নিকাণ্ড, ২ জনের প্রাণহানি

চট্টগ্রামের টেরিবাজারে অগ্নিকাণ্ড, ২ জনের প্রাণহানি

খুলনায় ঘরে ঢুকে পরিবারের ৪ সদস্যকে গুলি

খুলনায় ঘরে ঢুকে পরিবারের ৪ সদস্যকে গুলি

ঈদুল ফিতরের নামাজ যেভাবে আদায় করবেন

ঈদুল ফিতরের নামাজ যেভাবে আদায় করবেন

বিদেশে উচ্চশিক্ষার ১০ ধাপের প্রস্তুতি

বিদেশে উচ্চশিক্ষার ১০ ধাপের প্রস্তুতি

সংবিধান সংস্কার পরিষদ: জমছে সংকটের মেঘ

সংবিধান সংস্কার পরিষদ: জমছে সংকটের মেঘ

সম্পর্কিত

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমির ‘চাঁদ রাতের ঈদ আনন্দ উৎসব’

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমির ‘চাঁদ রাতের ঈদ আনন্দ উৎসব’

বাগেরহাটে নগদের ৩৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ মামলার আসামি গাইবান্ধায় গ্রেপ্তার

বাগেরহাটে নগদের ৩৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ মামলার আসামি গাইবান্ধায় গ্রেপ্তার

শ্রীপুরে স্থানীয়রা ৪২ বোতল মদ উদ্ধার করে দিলেও পুলিশ বলছে ২৫

শ্রীপুরে স্থানীয়রা ৪২ বোতল মদ উদ্ধার করে দিলেও পুলিশ বলছে ২৫

ট্রেনের ছাদে ভ্রমণকালে ব্রিজের গার্ডারে ধাক্কা; রাজবাড়ীতে যুবকের মৃত্যু

ট্রেনের ছাদে ভ্রমণকালে ব্রিজের গার্ডারে ধাক্কা; রাজবাড়ীতে যুবকের মৃত্যু