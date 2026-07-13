বাগেরহাটে আদালত ভবনের ছাদ ধসে আহত ৫

বাগেরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনের বারান্দার ছাদের পলেস্তারা খসে ৫ বিচারপ্রার্থী আহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে বাগেরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের কচুয়া আদালতের এজলাসের সামনের বারান্দায় এ ঘটনা ঘটে। যেখান থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে সেখান থেকে রড বের হয়ে গেছে। যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আহতদের উদ্ধার করে বাগেরহাট ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আহতরা হলেন হাবিবুল্লাহ শেখ, মো. সিরাজ শেখ, সুমন দাস, হৃদয় হাওলাদার এবং মোতালেব। তাঁদের বাড়ি বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন এলাকায়।
আহতরা জানান, তাঁরা আদালতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ করে ছাদের পলেস্তারা খসে তাঁদের ওপর পড়ে। দুইজনের মাথা ফেটে গেছে। পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহতরা শঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।
বাগেরহাট ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. অসীম কুমার সমাদ্দার বলেন, আদালতে ছাদের পলেস্তারা খসে পাঁচজন আহত হয়ে এসেছেন। তাঁদের দুইজনের মাথায় সেলাই লেগেছে। অন্যদের ঘাড়ে ও পায়ে আঘাত লেগেছে। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা এখন শঙ্কামুক্ত। পুরোপুরি সুস্থ হলে বাসায় যেতে পারবেন।
বাগেরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নাজির অমিত কুমার বলেন, ‘হঠাৎ করে ছাদের পলেস্তারা খসে কয়েকজন আহত হয়েছেন। আমরা গণপূর্ত বিভাগকে জানিয়েছি। তারা সরেজমিন পরিদর্শন করে ভবন ব্যবহার উপযোগী আছে কি না সে বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান করবে।’
বাগেরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এমএম মাহাবুব মোর্শেদ লালন বলেন, বাগেরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নিচতলা যেখানে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটরা মামলা পরিচালনা করেন, সেখানের কচুয়া কোর্টের সামনের বারান্দার ছাদের পলেস্তারা হঠাৎ করে খসে পড়ে। এ সময় ওই বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন বিচারপ্রার্থীর মাথায় পলেস্তারা খসে পড়লে তাঁরা আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, বাগেরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের তিনতলা ভবনটি বেশ পুরোনো। এই ভবনের অনেক স্থানে ফাটল ধরেছে। ভবনের যেসব স্থানে পলেস্তারা খসে পড়ছে এবং ফাটল ধরেছে তা দ্রুত সংস্কার করতে সরকারের গণপূর্ত অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।
রাজশাহী জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। শ্রমিকেরা সাধারণ সভা করে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠনের দাবি তুলেছিলেন। তবে রাজশাহীর জেলা প্রশাসক (ডিসি) কাজী শহিদুল ইসলাম তা নাকচ করে নিজেই নির্বাচনি কমিটি করার প্রস্তাব রেখেছিলেন। সেই প্রস্তাব না মেনে শ্রমিকেরা...৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে ৪ জুলাই থেকে টানা আট দিনের বর্ষণে ১ হাজার ৪৫৯ দশমিক ১ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে। ভারী বৃষ্টিতে নগরে জলাবদ্ধতা ও বাইরে বন্যা দেখা দেয়। সোমবার সকাল থেকে আকাশে রোদ দেখা গেছে বলে জানিয়েছে পতেঙ্গা আবহাওয়া কার্যালয়।১৯ মিনিট আগে
টানা ৮ দিনের ভারী বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত নাইক্ষ্যংছড়ি ও পেকুয়ায় ড্রোন ব্যবহার করে দুর্গত এলাকা শনাক্ত করে ১ হাজার ১০ জনের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেছে নাইক্ষ্যংছড়ি ব্যাটালিয়ন (১১ বিজিবি)। নৌকা, গাড়ি ও কোমরসমান পানি মাড়িয়ে এ সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়।২১ মিনিট আগে
বৈরী আবহাওয়া ও বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউয়ের কবলে পড়ে ১২ জেলেসহ একটি মাছ ধরার ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার ভোর ৪টার দিকে কক্সবাজারের কুতুবদিয়া দ্বীপের অদূর সাগরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় চারজন জেলের মরদেহ ও সাতজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। একজন জেলে এখনো নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানা গেছে।২৪ মিনিট আগে