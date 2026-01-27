Ajker Patrika
বাগেরহাট

বাগেরহাটে ৩ মাস ৮ দিন পর মুক্তি পেলেন ২৩ ভারতীয় জেলে

বাগেরহাট প্রতিনিধি
আপডেট : ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ১৭
ভারতীয় ২৩ জেলেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাট কারাগারে থাকা ২৩ ভারতীয় জেলে ৩ মাস আট দিন পর মুক্তি পেয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ১২টার দিকে বাগেরহাট কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয় তাদের। জেল সুপার মোস্তফা কামাল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে, ২০২৫ সালের ১৮ অক্টোবর বাংলাদেশের জলসীমায় অনুপ্রবেশের দায়ে তাদের বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের সদস্যরা তাদের আটক করে। পরে তাদের বাগেরহাটের মোংলা থানায় হস্তান্তর করা হয়। এরপর পুলিশ বাগেরহাট আদালতে পাঠালে আদালত তাদের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

ভারতীয় জেলেদের কারামুক্তির সময় খুলনার ভারতীয় উপ–হাইকমিশনের ডেপুটি হাইকমিশনার চন্দ্রজিন মুখার্জি, বাংলাদেশর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. হাফিজ আল আসাদ, কোস্টগার্ড পশ্চিমজনের কমান্ডার মো. সেলিম, বাগেরহাটের সহকারী পুলিশ সুপার (ফকিরহাট) মো. রাশেদুল ইসলাম রানা উপস্থিত ছিলেন।

জেল সুপার মোস্তফা কামাল জানান, দুই দেশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে বন্দী থাকা ২৩ ভারতীয় জেলেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ ভারতীয় ২৩ জেলেকে কোস্টগার্ডের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ জলসীমা থেকে ভারতীয় কোস্টগার্ডের হাতে তাদের হস্তান্তর করা হবে।

