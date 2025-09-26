বাগেরহাটে রিমান্ডে থাকা আসামির মৃত্যু

বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাটে রিমান্ডে থাকা অবস্থায় মোজাফফর (২৬) নামের এক আসামির মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টায় ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। আইনি প্রক্রিয়া ও সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।
আসামি মোজাফফর বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার ভাগা এলাকার ওহাবের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাখালগাছি এলাকায় বৈদ্যুতিক তার ও ট্রান্সফরমারসহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ চুরির সন্দেহে স্থানীয়রা মোজাফফরসহ চারজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। ওই দিনই চুরির মামলায় তাঁদের আদালতে তোলা হলে আদালত কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
পরে পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) আসামিদের এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। সদর থানায় রিমান্ডে থাকা অবস্থাতেই শুক্রবার সকালে মোজাফফর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অন্য আসামিরা বিষয়টি জানালে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেয়।
সকাল সাড়ে ৭টার দিকে পুলিশ মোজাফফরকে বাগেরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল ৮টায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক এস কে সোহেলুর রহমান জানান, সকালে পুলিশ রোগীকে নিয়ে আসার পর চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। ইসিজিতে গুরুতর হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ দেখা দেওয়ায় তাঁকে দ্রুত খুলনায় স্থানান্তরের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যেই সকাল ৮টার দিকে তাঁর হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
বাগেরহাটের পুলিশ সুপার মো. আসাদুজ্জামান বলেন, মৃত মোজাফফরের নামে মোট চারটি মামলা রয়েছে। সকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে পুলিশ সদস্যরা তাঁকে হাসপাতালে নেন। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
তিনি আরও জানান, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন। সুরতহালসহ প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের পর মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তবে দুপুর ১২টা পর্যন্ত মৃত মোজাফফরের কোনো স্বজনকে পাওয়া যায়নি।
