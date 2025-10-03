Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বাগেরহাট

বাগেরহাটে দুর্বৃত্তের হামলায় বিএনপি নেতা নিহত

বাগেরহাট প্রতিনিধি
হায়াত উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত
হায়াত উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

বাগেরহাটে দুর্বৃত্তের হামলায় হায়াত উদ্দিন (৪২) নামের এক বিএনপি নেতা নিহত হয়েছেন। তিনি ভোরের চেতনা নামক একটি পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে বাগেরহাটে কাজ করতেন বলে জানা গেছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরের হাড়িখালি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে কারা এবং কী কারণে তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো তথ্য জানাতে পারেনি পুলিশ।

হামলার পর গুরুতর আহত অবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত হায়াত উদ্দিন বাগেরহাট শহরের হাড়িখালি এলাকার মৃত নিজাম উদ্দিনের ছেলে। এ ছাড়া সম্প্রতি তিনি বাগেরহাট পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচন করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বাগেরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদ-উল-হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এইমাত্র মারা যাওয়ার খবর শুনেছি। তাঁর বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। হত্যার কারণ অনুসন্ধানে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।’

বিষয়:

বাগেরহাটবিএনপিনিহতখুলনা বিভাগদুর্বৃত্তরাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাজধানীর মিরপুরে যাত্রী নামিয়ে গুলি ছুড়ে বাসে আগুন দিল দুর্বৃত্তরা

দিল্লির সংকটকালে ভারতীয়-আমেরিকানদের বিস্ময়কর নীরবতা

দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের শর্তেই কেবল ট্রাম্পের গাজা প্রস্তাব মানতে প্রস্তুত রাশিয়া: পুতিন

মানচিত্র থেকে পাকিস্তানকে মুছে ফেলার হুমকি দিলেন ভারতের সেনাপ্রধান

জনসংখ্যার সংকট, তারপরও বিদেশিদের প্রতি ঘৃণা এখন তীব্র জাপানে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

সম্পর্কিত

তিস্তা বাঁচাতে অক্টোবরজুড়ে পদযাত্রা, গণমিছিল ও মশাল প্রজ্বালন

তিস্তা বাঁচাতে অক্টোবরজুড়ে পদযাত্রা, গণমিছিল ও মশাল প্রজ্বালন

মুরগি খুঁজতে গিয়ে কলহ, প্রতিবেশী যুবকের বঁটির কোপে নারী নিহত

মুরগি খুঁজতে গিয়ে কলহ, প্রতিবেশী যুবকের বঁটির কোপে নারী নিহত

রমনা পার্কের লেক থেকে একজনের লাশ উদ্ধার

রমনা পার্কের লেক থেকে একজনের লাশ উদ্ধার

বাগেরহাটে দুর্বৃত্তের হামলায় বিএনপি নেতা নিহত

বাগেরহাটে দুর্বৃত্তের হামলায় বিএনপি নেতা নিহত