রাঙামাটিতে গাছবোঝাই মিনি পিকআপ খাদে পড়ে নিহত ২, আহত ১

কাপ্তাই (রাঙামাটি) প্রতিনিধি
রাঙামাটির আসাম বস্তি-কাপ্তাই সড়কের কামিল্লাছড়ি মগবান এলাকায় গাছবোঝাই একটি মিনি পিকআপ খাদে পড়ে দুই শ্রমিক নিহত এবং একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন সাদেক চাকমা (৩৮) ও মিলন চাকমা (৫০)। আহত শ্রমিক বিনয় চাকমা (৩৫) বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
রাঙামাটি কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জসিম উদ্দিন এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে ঢালু রাস্তায় পিকআপটি উপরে উঠতে ব্যর্থ হয়ে পেছনের দিকে গড়িয়ে খাদে পড়ে। এতে গাড়িতে থাকা তিন শ্রমিক গাড়িটির নিচে চাপা পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। রাতেই জরুরি বিভাগে চিকিৎসকেরা দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।
রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসা কর্মকর্তা শওকত আকবর খান জানান, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে।
দুর্ঘটনার পর মিনি পিকআপের চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছেন। পুলিশ দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে।
