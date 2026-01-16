Ajker Patrika

নোয়াখালীতে পিকআপের চাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত

নোয়াখালী প্রতিনিধি
আপডেট : ১৬ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ৩৫
মোটরসাইকেলকে চাপা দেওয়া পিকআপ। ছবি: আজকের পত্রিকা
মোটরসাইকেলকে চাপা দেওয়া পিকআপ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালী জেলা শহর মাইজদীতে একটি পিকআপের চাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন অভি দেবনাথ (২৪) ও হৃদয় চন্দ্র শীল (২৮)।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনারের (ভূমি) অফিসের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। অভি দেবনাথ ঘটনাস্থলেই মারা যান। হৃদয় চন্দ্র শীলকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। শুক্রবার ভোরে সেখানে তিনি মারা যান।

নিহত ব্যক্তিরা নোয়াখালীর সদর উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা। অভি দেবনাথ অমেশ কুমারের ছেলে এবং হৃদয় চন্দ্র শীল কানু চন্দ্র শীলের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত ১টার দিকে লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জ থেকে তাঁরা নোয়াখালী সদর উপজেলার বিনোদপুরের উদ্দেশে রওনা হন। সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের সামনে ফোর লেন সড়কের টার্নিং থেকে ইউটার্ন নেওয়ার সময় একটি মুরগিবাহী পিকআপ মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে অভি দেবনাথ ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তৌহিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থল থেকে পিকআপ ও মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। পিকআপের চালক পলাতক রয়েছেন। এই ঘটনায় একটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

নোয়াখালীলক্ষ্মীপুরনিহতসড়ক দুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগমোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

দেশের ভেতরে পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট ব্যবহারের দাবি বিএনপির

পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট চায় বিএনপি

সম্পর্কিত

প্রতীক বরাদ্দের আগেই ফেসবুকে প্রচার, প্রার্থীকে আদালতে তলব

প্রতীক বরাদ্দের আগেই ফেসবুকে প্রচার, প্রার্থীকে আদালতে তলব

আওয়ামী লীগের ভোট শতভাগ পাব, এ বিষয়ে নিশ্চিত: নুরুল হক নুর

আওয়ামী লীগের ভোট শতভাগ পাব, এ বিষয়ে নিশ্চিত: নুরুল হক নুর

গোপালগঞ্জ-২ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ

গোপালগঞ্জ-২ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ

মনোনয়ন ফিরে পেলেন কারাগারে থাকা স্বতন্ত্র প্রার্থী সারোয়ার

মনোনয়ন ফিরে পেলেন কারাগারে থাকা স্বতন্ত্র প্রার্থী সারোয়ার