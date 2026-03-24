বাগেরহাটে কিশোরীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

বাগেরহাটের শরণখোলায় রিয়া মনি নামের এক কিশোরীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) সকালে উপজেলার রাজৈর গ্রামের রাস্তার ওপর থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।
রিয়া মনি উপজেলার রাজৈর গ্রামে তাঁর নানি হালিমা খাতুনের কাছে থাকত। তার মা-বাবা অনেক দিন ধরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাস করছেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ফজরের নামাজের সময় মুসল্লিরা মসজিদে যাওয়ার পথে রাস্তার ওপর ওই কিশোরীর লাশ দেখতে পায়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। মাদক কারবারিরা ওই কিশোরীকে দিয়ে ইয়াবা ও গাঁজা বিক্রি করাত। কিশোরীও একপর্যায়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।
শরণখোলা থানার ওসি সামিনুল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধার করে বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। কিশোরী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে তদন্ত শুরু হয়েছে।
