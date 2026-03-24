Ajker Patrika
বাগেরহাট

বাগেরহাটে কিশোরীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

বাগেরহাট প্রতিনিধি
ঘটনাস্থলে স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটের শরণখোলায় রিয়া মনি নামের এক কিশোরীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) সকালে উপজেলার রাজৈর গ্রামের রাস্তার ওপর থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।  

রিয়া মনি উপজেলার রাজৈর গ্রামে তাঁর নানি হালিমা খাতুনের কাছে থাকত। তার মা-বাবা অনেক দিন ধরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাস করছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ফজরের নামাজের সময় মুসল্লিরা মসজিদে যাওয়ার পথে রাস্তার ওপর ওই কিশোরীর লাশ দেখতে পায়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। মাদক কারবারিরা ওই কিশোরীকে দিয়ে ইয়াবা ও গাঁজা বিক্রি করাত। কিশোরীও একপর্যায়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

শরণখোলা থানার ওসি সামিনুল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধার করে বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। কিশোরী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিষয়:

বাগেরহাটকিশোরীখুলনা বিভাগশরণখোলাগলাকাটালাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক পাকিস্তানে

ইরানে অভ্যুত্থান ঘটাতে ব্যর্থ মোসাদ, খেপেছেন নেতানিয়াহু

ট্রাম্প কেন পিছু হটলেন, হামলা স্থগিতের ঘোষণায় যেসব প্রশ্নের উত্তর নেই

যুদ্ধ বন্ধে ৫ বছর ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি স্থগিতসহ ইরানের কাছে যেসব দাবি জানালেন ট্রাম্প

কলার মোচা দেখিয়ে কয়েক শ ট্রেনযাত্রীর প্রাণ বাঁচালেন দিনমজুর এনামুল

