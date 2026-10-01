Ajker Patrika
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বাগেরহাট

পুকুরে ভাসছিল বিধবার মরদেহ, সন্দেহের কেন্দ্রে অজ্ঞাতপরিচয় অতিথি

বাগেরহাট প্রতিনিধি
পুকুরে ভাসছিল বিধবার মরদেহ, সন্দেহের কেন্দ্রে অজ্ঞাতপরিচয় অতিথি
প্রতীকী ছবি

বাগেরহাটের কচুয়ায় কয়েলের ভিটা সংলগ্ন একটি পুকুর থেকে হোসনেয়ারা বেগম (৫৫) নামে এক বিধবা নারীর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে স্থানীয়দের তথ্যের ভিত্তিতে এই মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত হোসনেয়ারা বেগম কচুয়া গ্রামের মৃত হানিফ আলী সিকদারের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন।

মৃত হানিফ আলী সিকদারের প্রথম স্ত্রী হালিমা বেগম বলেন, ‘তিনি কীভাবে মারা গেছেন বা কেন পুকুরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গেল, তা আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারছি না। তবে বেশ কিছুদিন ধরে তাঁদের ঘরে এক অপরিচিত লোককে থাকতে দেখেছি। তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেও আমাদের কিছু জানানো হতো না। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, ওই ব্যক্তির মাধ্যমে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে কি না।’

কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল মামুন বলেন, ‘এখনই মৃত্যুর সঠিক কারণ বলা সম্ভব হচ্ছে না। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।’

ওসি আরও জানান, পরিবারে ওই অপরিচিত অতিথির দীর্ঘদিনের সন্দেহজনক উপস্থিতির বিষয়টি পুলিশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছে। বর্তমানে সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত ও তাঁকে খুঁজে বের করতে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

বাগেরহাটউদ্ধারখুলনা বিভাগনারীমরদেহ
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