Ajker Patrika
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বাগেরহাট

বাগেরহাটে নির্মাণাধীন সেপটিক ট্যাংকের দেয়াল ধসে শ্রমিক নিহত

বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাটে নির্মাণাধীন সেপটিক ট্যাংকের দেয়াল ধসে শ্রমিক নিহত
কয়েক দিন ধরে সেপটিক ট্যাংক নির্মাণের কাজ চলছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলায় নির্মাণাধীন একটি সেপটিক ট্যাংকের দেয়াল ধসে আতিয়ার রহমান (৩৫) নামে এক নির্মাণশ্রমিক নিহত হয়েছেন।

শনিবার (১ আগস্ট) উপজেলার গুলিশাখালী ফাজিল মাদ্রাসার নির্মাণাধীন সেপটিক ট্যাংকে কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আতিয়ার রহমান যশোর সদর উপজেলার বদর উদ্দিনের ছেলে। তিনি কয়েক দিন ধরে ওই সেপটিক ট্যাংক নির্মাণে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুপুরে নির্মাণাধীন সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে কয়েকজন শ্রমিক কাজ করছিলেন। এ সময় টানা বৃষ্টির কারণে চারপাশের মাটির চাপে ট্যাংকের দেয়াল ধসে পড়ে। এতে আতিয়ার রহমান চাপা পড়েন। পরে তাঁকে উদ্ধার করা হলেও ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মোরেলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহামুদুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। নিহতের মরদেহ পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে।

বিষয়:

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