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নোয়াখালী

নোয়াখালীতে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১০

নোয়াখালী প্রতিনিধি
আপডেট : ০১ আগস্ট ২০২৬, ১৬: ৩৮
নোয়াখালীতে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১০
সংঘর্ষে আহত ব্যক্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে বিএনপি ও জামায়াতের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় স্থানীয় বিএনপির অফিস ভাঙচুর করারও অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন উভয় দলের অন্তত ১০ নেতা-কর্মী।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত উপজেলার সিরাজপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের দিনার দোকান এলাকায় দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এতে যুবদল নেতা আনোয়ার হোসেন (৩২), রিপন মিয়া (২৭), ফারুক (২৭), সিরাজপুর ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ছাত্রশিবির সভাপতি ওসমান (২৪), সেক্রেটারি রিফাতসহ (২৫) অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পূর্ববিরোধের জেরে সিরাজপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আবুল হাসেমের ছেলে মুজাহিদ ছাত্রদলের এক কর্মীকে স্থানীয় পিএল একাডেমি মাঠে নিয়ে মারধর করেন। পরে ছাত্রদল কর্মীরা শিবিরের এক কর্মীকে মারধর করেছেন—এমন খবর পেয়ে গতকাল রাত ১১টার দিকে স্থানীয় বিএনপির অফিস ভাঙচুর করেন জামায়াত ও শিবিরের কর্মীরা।

সংঘর্ষে আহত ব্যক্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা
সংঘর্ষে আহত ব্যক্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আবুল হাসেম বলেন, ‘বিষয়টি সমাধানের উদ্দেশে গতকাল রাত ৮টার দিকে ইউনিয়ন ছাত্রশিবিরের সহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আল মুজাহিদসহ কয়েকজন নেতা-কর্মী একটি চা-দোকানে যান। সেখানে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা ফারুক ও সিএনজিচালক বেলালের নেতৃত্বে শিবিরের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়। খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই পক্ষকে সরিয়ে দিয়ে চলে আসি। এরপর রাত পৌনে ১০টার দিকে আবারও দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়।’

উপজেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আফতাব আহমেদ বাচ্চু অভিযোগ করেন, ‘তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিবির বহিরাগত লোকজন এনে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় বিএনপির কার্যালয় ও একটি দোকান ভাঙচুর করা হয়। মুমূর্ষু অবস্থায় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা ফারুক চিকিৎসাধীন রয়েছেন।’

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল হাকিম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এখনো কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

নোয়াখালীবিএনপিজামায়াতছাত্রদলসংঘর্ষচট্টগ্রাম বিভাগকোম্পানীগঞ্জ (নোয়াখালী)
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