বাগেরহাটে চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

বাগেরহাটের মোল্লাহাটে শিশুদের খেলা নিয়ে তর্কাতর্কির জেরে চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে সোহাগ শেখ (২৮) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার (৬ জুলাই) রাতে উপজেলার সদর ইউনিয়নের গোলারচক গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত সোহাগ শেখ গোলারচক গ্রামের নাসির শেখের ছেলে। তিনি ভ্যানে করে ছোলা-মুড়ি বিক্রি করতেন। অভিযুক্ত আউয়াল শেখ (২৬) একই গ্রামের নাবিউল শেখের ছেলে ও নিহত সোহাগের চাচাতো ভাই।
নিহত সোহাগের পরিবারের বরাতে পুলিশ জানায়, গতকাল সন্ধ্যায় সোহাগ শেখ ও আউয়াল শেখের সন্তানদের মধ্যে খেলা নিয়ে ঝগড়া হয়। বিষয়টি মীমাংসার জন্য সোহাগ সব শিশুকে শাসন করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। পরে রাত ৯টার দিকে আউয়াল শেখ বাড়িতে ফিরে সন্তানকে মারধরের বিষয়টি জানতে পেরে ক্ষুব্ধ হন। তিনি দাউদ চৌকিদারের দোকানের সামনে গিয়ে সোহাগের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে আউয়াল তাঁর হাতে থাকা ছুরি দিয়ে সোহাগকে আঘাত করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা সোহাগকে উদ্ধার করে প্রথমে মোল্লাহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে রাত সাড়ে ১১টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
মোল্লাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রমজানুল হক বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত মামলা হয়নি। অভিযুক্ত আউয়ালকে গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দিলে মামলা হবে।
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