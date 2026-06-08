নবীন নির্দেশকদের জন্য নাট্যকর্মশালা

মঞ্চনাটকের উদীয়মান ও নবীন নির্দেশকদের জন্য সুযোগ এল নিজেকে আরেকটু ঝালাই করার। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করেছে নির্দেশকদের জন্য বিশেষ কর্মশালা। সেখানে সমকালীন বাস্তবতায় নাটক তৈরির দর্শন, নন্দনকলা ও কলাকৌশল নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
শিল্পকলা একাডেমি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘নতুন নাটক, নতুন সময়-মঞ্চে জাগুক মানুষের কথা’ স্লোগানে আগামী ১২-১৯ জুন শিল্পকলা একাডেমিতে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৫ সালে প্রথম মঞ্চায়িত নাটক থেকে নির্বাচিত নতুন নাটক নিয়ে একটি উৎসব হবে। তারই অংশ হিসেবে উদীয়মান নাট্যনির্দেশকদের জন্য বিশেষ এই কর্মশালা। কর্মশালা সমন্বয়ক হিসেবে থাকছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক শাহমান মৈশান। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে কর্মশালা।
প্রশিক্ষক থাকবেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক ইউসুফ হাসান অর্ক, অভিনেতা, নাট্যকার ও নির্দেশক আজাদ আবুল কালাম, নাট্যনির্দেশক ও পরিকল্পক ফয়েজ জহির, নাট্যকার ও নির্দেশক শুভাশিস সিনহা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক রেজা আরিফ।
কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য যোগাযোগ করতে হবে জাতীয় নাট্যশালা ভবনের ৫০৭ নম্বর কক্ষে। মোবাইলে যোগাযোগ করা যাবে ০১৬৭৫-৯৩৭৯৭৫ নম্বরে।
আবেদন করা যাবে ১১ জুন পর্যন্ত।
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