বগুড়ায় শেষ হলো প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা

পুণ্ড্রনগর চলচ্চিত্র সংসদ বগুড়ার আয়োজনে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। জেলা শিল্পকলা একাডেমির কারিগরি সহযোগিতায় আজ শনিবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলে কর্মশালা।
সারা দেশ থেকে নির্বাচিত ৩০ জন অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণে সাফল্যের সঙ্গে শেষ হলো কর্মশালাটি। কর্মশালায় মুখ্য প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন নির্মাতা জাফর মুহাম্মাদ।
প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন দীপ্ত টিভির সিনিয়র এডিটর খালেদ সাইফুল হক। প্রত্নতত্ত্ব ও চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা করেন-প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চলের পরিচালক ড. আহমেদ আব্দুল্লাহ।
কর্মশালা শেষে অনুষ্ঠিত হয় সমাপনী অনুষ্ঠান। এম রহমান সাগরের সভাপতিত্বে আলোচনা ও সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কালাম আজাদ, জাসাস বগুড়া জেলার সভাপতি ওয়াহিদ মুরাদ এবং উচ্চারণ একাডেমির সভাপতি অ্যাডভোকেট পলাশ খন্দকার। আলোচনার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন পুণ্ড্রনগর চলচ্চিত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক সুপিন বর্মণ ও সহসভাপতি মশিউর রহমান, অর্থ সম্পাদক শফিউর সোহেল।
সভাপতি পৌষরাম সরকার উপস্থিত থাকতে না পারায় অনলাইনে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে অংশগ্রহণকারী সকলকে ই-সার্টিফিকেট দেয়ার ঘোষণা করেন।
উল্লেখ যে, কর্মশালা শেষে নির্মাতা ও প্রশিক্ষক জাফর মুহাম্মদের তিনটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। আগামীতে আরও বড় পরিসরে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক কর্মশালার আয়োজন করা হবে বলে জানান আয়োজকবৃন্দ।
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