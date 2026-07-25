‘এক রূপে বহুরূপী’ আয়োজন গান, আবৃত্তি, পাপেট শোর

চর্যাগান, পাপেট শো, আবৃত্তি এবং প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার আয়োজন। শিরোনাম ছিল ‘এক রূপে বহুরূপী’। আজ শনিবার সকালে বাংলা একাডেমির কবি আল মাহমুদ লেখক কর্নারে ছিল এই অনুষ্ঠান। এর আয়োজন করে ভাবনগর ফাউন্ডেশন।
শুরুতে সমবেত কণ্ঠে চর্যাপদের প্রথম পদ ‘কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল’ পরিবেশন করেন ভাবনগর সাধুসঙ্গের সাধকশিল্পী শাহ আলম দেওয়ান, সাধিকা সৃজনী তানিয়া, বাউল অন্তর সরকার, শিলা মল্লিক, আনিস মুন্সী ও ফতেহ কালাম। পরে চর্যাপদের চতুর্থ পদ ‘তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী’ পরিবেশন করেন সাধিকা সৃজনী তানিয়া।
কবি রাজীব কুমার দাশের ‘সুখবতী’ কাব্যগ্রন্থ থেকে তিনটি কবিতা আবৃত্তি করেন নূরুননবী শান্ত। এরপরে রাজীবের কবিতা নিয়ে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। নাট্যকার ও গবেষক শরণ এহসান ‘রাজীব দাশের নিরন্ন ললাট: কাব্যতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব ও নন্দনতাত্ত্বিক পাঠ’ শীর্ষক প্রবন্ধ এবং গবেষক হাসান দবির উদ্দিন ‘প্রেম, বিশ্বাস ও সমকালীন মানুষের অন্তর্গত বিপর্যয়: রাজীব কুমার দাশের সুখবতী ও আমি আমার বিশ্বাসের কাছে লজ্জিত’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
প্রবন্ধ পাঠ শেষে আলোচনায় অংশ নেন কবি শাহেদ কায়েস, গবেষক আসাদ আহমেদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক গহর গালিব এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জোবায়ের আবদুল্লাহ।
আলোচকেরা বলেন, রাজীব দাশ তাঁর কবিতার মাধ্যমে নিজের আত্মপরিচয় নির্মাণের পাশাপাশি বাংলাদেশের সমকালীন কবিতায় একটি স্বতন্ত্র স্বর প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।
অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে নিজের কবিতাভুবন, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও কাব্যচিন্তা নিয়ে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন কবি রাজীব কুমার দাশ। শেষে তিনি নিজের সদ্য রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।
আলোচনা শেষে অন্তর সরকারের নেতৃত্বে ভাবনগর সাধুসঙ্গের সাধকশিল্পীরা চর্যাপদের গান পরিবেশন করেন। সবশেষে কবিতা ও গানের সহযোগে পাপেট শো পরিবেশন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী ফাতিমা বিনি ও অর্ণব মল্লিক। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলা একাডেমির উপপরিচালক সাইমন জাকারিয়া।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আর্জেন্টিনার তরুণ সাহিত্যিক ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর ঐতিহাসিক সাক্ষাতের শতবর্ষ স্মরণে ব্যতিক্রমী প্রযোজনা মঞ্চে এনেছিল ম্যাড থিয়েটার। ‘রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিজয়া’ নামের এ নাটক তাদের দ্বিতীয় প্রযোজনা। আগামী শনিবার সন্ধ্যায় শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে একাদশবারের...২ দিন আগে
‘মৃত্তিকার সন্ধানে’ শিরোনামের দলীয় চিত্র প্রদর্শনীতে উঠে এসেছে পরিবেশ নিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও স্থানীয় বাস্তবতা। এর উদ্বোধনী হয়ে গেল শনিবার ঢাকার আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের লা গ্যালারিতে। সাতজন শিল্পীর কাজ রয়েছে এখানে।৭ দিন আগে
এম রহমান সাগরের সভাপতিত্বে আলোচনা ও সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কালাম আজাদ, জাসাস বগুড়া জেলার সভাপতি ওয়াহিদ মুরাদ এবং উচ্চারণ একাডেমির সভাপতি অ্যাডভোকেট পলাশ খন্দকার।৭ দিন আগে
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের শান্ত ও ছিমছাম এক শহর আইওয়া সিটি। আপাতদৃষ্টিতে এটিকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্য দশটি সাধারণ শহরের মতোই মনে হতে পারে, কিন্তু এখানকার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে বই আর লেখার গন্ধ। এটিকে বলা হয় মার্কিন সাহিত্যের এক ‘ইঞ্জিন রুম’ বা পাওয়ার হাউস, যেখান থেকে প্রায় শিল্পকারখানার মতো নিয়ম৭ দিন আগে