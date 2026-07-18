সাত শিল্পীর ‘মৃত্তিকার সন্ধানে’

‘মৃত্তিকার সন্ধানে’ শিরোনামের দলীয় চিত্র প্রদর্শনীতে উঠে এসেছে পরিবেশ নিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও স্থানীয় বাস্তবতা। এর উদ্বোধনী হয়ে গেল শনিবার ঢাকার আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের লা গ্যালারিতে। সাতজন শিল্পীর কাজ রয়েছে এখানে।
ক্রমবর্ধমান পরিবেশ দূষণ, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্রদর্শনীটি দর্শকদের প্রকৃতি, ভূমি এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে নতুনভাবে ভাবতে আহ্বান জানাবে বলে মনে করেন আয়োজকেরা।
কুন্তল বাড়ৈয়ের কিউরেশনে প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন সমকালীন সাতজন শিল্পী—বনানী সিমলাই, দীপ্র বণিক, খাইদেম সিথি সিনহা, লুৎফা মাহমুদা, মো. ফাইজুল ইসলাম, মো. হাশেম এবং রূপশ্রী হাজং। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থপতি শামসুল ওয়ারেস ও শিল্পী, সমালোচক মঈনুদ্দীন খালেদ।
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিল্পী নিজস্ব শিল্পভাষায় পরিবেশ, স্মৃতি ও পরিচয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন।
বনানী সিমলাই খাদ্য, মাটি ও মানব অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে কেন্দ্র করে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সহাবস্থানের কথা বলেছেন।
মো. ফাইজুল ইসলাম তাঁর শিল্পে তুলে ধরেছেন শিল্পায়ন ও দূষণের ফলে সৃষ্ট অ্যাসিড বৃষ্টির পরিবেশ, কৃষি ও জীববৈচিত্র্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাবকে।
লুৎফা মাহমুদা অভিবাসন, পরিচয় এবং ‘বাড়ি’ ধারণার মানসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অনুসন্ধান করেছেন।
খাইদেম সিথি সিনহার কাজে মণিপুরি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রশিল্প ও প্রকৃতিনির্ভর নকশার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে তাদের সংস্কৃতি ও প্রকৃতির গভীর বন্ধন।
মো. হাশেম পাহাড় ও উর্বর মাটির ক্ষয়কে স্মৃতি, প্রতিরোধ এবং টিকে থাকার প্রতীকে রূপ দিয়েছেন।
হাজং জনগোষ্ঠীর লোকজ আচার, বিশ্বাস ও প্রকৃতির সঙ্গে তাদের আধ্যাত্মিক সম্পর্ককে সুই-সুতার স্থাপনার মাধ্যমে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন রূপশ্রী হাজং।
আর দীপ্র বণিক তাঁর শিল্পচর্চায় ভূদৃশ্য, পরিবেশ ও মানুষের হস্তক্ষেপের পরিবর্তনশীল সম্পর্ককে অনুসন্ধান করেছেন।
২৮ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দেখা যাবে ‘মৃত্তিকার সন্ধানে’ প্রদর্শনী।
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