প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ভিত্তিক চূড়ান্ত মডেল টেস্ট (৪৩)

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়ো পরীক্ষায় আবেদনকারী প্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা। আপনাদের প্রস্তুতি এগিয়ে রাখতে নিয়মিত আজকের পত্রিকার সহায়িকা পাতায় থাকছে ধারাবাহিক মডেল টেস্ট। আজ ইংরেজি বিষয়ের ওপর একটি চূড়ান্ত মডেল টেস্ট তুলে ধরা হলো:

1. Honesty is the best policy. বাক্যে "Honesty" শব্দটি-

(a) Proper Noun

(b) Common Noun

(c) Collective Noun

(d) Abstract Noun

2. Choose the correct passive of "I wrote a letter."

(a) A letter was being written by me.

(b) A letter is written by me.

(c) A letter was writing by me.

(d) A letter was written by me.

3. A book with blank pages for keeping photographs or stamps-

(a) Case (b) File

(c) Album (d) Stamped

4. Farida said, "I shall go to school." বাক্যটির Indirect speech কী হবে?

(a) Farida said that she would go to school.

(b) Farida said that she will go to school.

(c) Farida told that she went to school.

(d) None of these.

5. "Give the order." বাক্যটির Passive form হবে-

(a) Let the order to given.

(b) Let the order to give.

(c) Let the order be given.

(d) Let the order give.

6. A incident in a series of incidents-

(a) Euphemis. (b) Episode.

(c) Epitaph. (d) Dictionary.

7. "Put up with" অর্থ কী?

(a) Absolutely (b) Obsolete

(c) Tolerate (d) Become wealthy

8. What is the correct passive form of "Don't waste your time."

(a) Let your time be not wasted.

(b) Let your time not be wasted.

(c) Let your time being wasted.

(d) Let not your time wasted.

9. "Stagflation" অর্থ কী?

(a) Price controls.

(b) Rising Prices.

(c) Economic slow down.

(d) Galloping.

10. "Silver spoon" means-

(a) A person who is blamed for wrongdoings.

(b) To be impartial.

(c) Born rich.

(d) Suspect something.

11. "Take into account" বলতে কী বোঝায়?

(a) Become fond of.

(b) Consider.

(c) To escape. (d) Rebuke.

12. Which is the correct spelled word?

(a) Agreable (b) Agreeable

(c) Agreabel (d) Agreeabel

13. "To read between the lines" এর অর্থ হলো-

(a) To grasp the hidden meaning.

(b) To act like a coward.

(c) A weak point.

(d) Time tailoring.

14. Which is the correct spelling?

(a) Soverignity (b) Soveriegnty

(c) Sovereignty (d) Soveringity

15. What is the indirect speech of- He said to me, May you be happy."

(a) He told that I might be happy.

(b) He reported that I might be happy.

(c) He wished that I might be happy.

(d) He said that I might be happy.

16. কোনটি শুদ্ধ বানান?

(a) Sattellite (b) Satelite

(c) Satellite (d) Setelait

17. Which one is the correct indirect speech of- He said, "Alas! I am undone."

(a) He said that I am undone.

(b) He exclaimed with sorrow that he was undone.

(c) He reported that He was not done.

(d) He wished that I am undone.

18. শুদ্ধ বানানটি হলো-

(a) Secretariat (b) Sacritariat

(c) Secretariet (d) Secritariet

19. The correct indirect speech of- He said, "I finished reading the book."

(a) He said that he finished reading the book.

(b) He said that he had finished reading the book.

(c) He said that he have finished reading the book.

(d) He said that he finished to have read the book.

20. সঠিক বানান কোনটি?

(a) Banquate (b) Assignmant

(c) Tremendous (d) Achevement

Answer: 1. d 2. d 3. c 4. a 5. c 6. b 7. c 8. d 9. c 10. c 11. b 12. b 13. a 14. c 15. c 16. c 17. b 18. a 19. b 20. c

গাজী মিজানুর রহমান, ৩৫ তম বিসিএস ক্যাডার

