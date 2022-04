প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ভিত্তিক চূড়ান্ত মডেল টেস্ট-৩৫

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদনকারী প্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, শুভেচ্ছা নেবেন। আপনাদের প্রস্তুতি এগিয়ে রাখতে নিয়মিত সহায়িকা পাতায় থাকছে ধারাবাহিক মডেল টেস্ট।

আজ ইংরেজি বিষয়ের ওপর একটি চূড়ান্ত মডেল টেস্ট তুলে ধরা হলো:

1. There is — mango on the tree.

a. a b. an

c. the d. none

2. Check — best in you.

a. a b. an

c. the d. none

3. Choose the correct sentence:

a. The earth is around.

b. A earth is around.

c. Earth is around.

d. The earth are around.

4. Lake Chilka is — the Orissa.

a. in b. of c. with d. none

5. Hasan is — Japanese.

a. a b. an

c. the d. a & b

6. Which one is correct?

a. The English is an international language.

b. English is an international language.

c. a & b d. none

7. জাতির নামের পূর্বে কোন article বসে?

a. a b. an c. none d. the

8. one-এর পূর্বে কোনটি বসে?

a. a b. an

c. the d. no article

9. Alif is — first baby in her mother.

a. a b. an

c. the d. none

10. The honesty — Rahman is praiseworthy.

a. in b. of c. to d. with

11. — UK is is a powerful country.

a. a b. an

c. the d. none

12. পেশা বা শ্রেণি বোঝাতে কোনটি বসে?

a. a b. an

c. the d. a & b

13. Hasan is not — dishonest person.

a. a b. an

c. the d. none

14. Alif likes — orange.

a. a b. an

c. the d. none

15. Birds fly in — sky.

a. a b. an c. the d. none

16. Article is used based on —

a. spelling b. sound

c. pronunciation

d. meaning

17. Tanvir went to. — hospital as patient.

a. the b. an

c. a d. no article

18. I am not in —. know of the things.

a. a b. an

c. the d. none

19. — 100 species of fish have been identified.

a. As many

b. As many as

c. As much as d. a & b

20. Nature is the — physician.

a. good b. better

c. best d. none

Answer-35: 1. a 2. c 3. a 4. a 5. a 6. b 7. d 8. a 9. c 10. b 11. c 12. d 13. a 14. b 15. c 16. c 17. d 18. c 19. b 20. c

