প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ভিত্তিক চূড়ান্ত মডেল টেস্ট-৩১

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদনকারী প্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, শুভেচ্ছা নেবেন। আপনাদের প্রস্তুতি এগিয়ে রাখতে নিয়মিত আজকের পত্রিকায় সহায়িকা পাতায় থাকছে ধারাবাহিক মডেল টেস্ট। আজ ইংরেজি বিষয়ের ওপর একটি চূড়ান্ত মডেল টেস্ট তুলে ধরা হলো:

1. The word 'able' in its superlative degree.

a. most able b. ablest

c. best able d. abler

2. prices for bicycles can run......tk 30000.

a. as high as b. so high as

c. as high to d. as high for

3. Nature is the......physician.

a. good b. better

c. best d. excellent

4. Hasan is the taller.... . the two boys.

a. of b. as

c. before d. than

5. No other player in the team is as good.... Habib.

a. as b. of

c. than d. from

6. superlative degree-এর চিহ্ন কোনটি?

a. the b. than c. of d. as

7. comparative degree-এর চিহ্ন কোনটি?

a. then b. than

c. them d. that

8. No other city in Bangladesh.... as big as Dhaka.

a. in b. are

c. is d. have

9. Which one is the positive degree 'best'?

a. good b. bad

c. better d. none

10. very few cities in Bangladesh.... . as big as Dhaka.

a. are b. is

c. am d. had

11. Canada is colder.... most other countries in the world.

a. then b. than

c. that d. in

12. The word 'up' in its comparative form....

a. uper b. upper

c. uppermost

d. up

13. Which one is the positive degree ‘more beautiful’?

a. beautiful

b. beautifulest

c. most beautiful

d. the beautiful

14. I am not as strong.... . he.

a. is b. as c. of d. in

15. Jamal.... . not as big as Kamal.

a. is b. are c. have d. had

16. The Gold is.... . useful than most other metals.

a. more b. most

c. as d. of

17. The greater the demand ... the price.

a. the higher b. high

c. the highest d. the high

18. No animal is so big.... the blue whale.

a. than b. from

c. but d. as

19. This pen is inferior.... your pen.

a. than b. that

c. from d. to

20. He is superior.... me in all respects.

a. than b. to

c. in d. with

Answer-31: 1. b 2. a 3. c 4. a 5. a 6. a 7. b 8. c 9. a 10. a 11. b 12. b 13. a 14. b 15. a 16. b 17. a 18. d 19. d 20. b.

