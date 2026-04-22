পেঙ্গুইনের জন্য নিবেদিত পি ডি বোরসমা

২৫ এপ্রিল বিশ্ব পেঙ্গুইন দিবস। প্রখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী ড. পি ডি বোরসমাকে তাঁর গবেষণার গুরুত্বের জন্য ‘পেঙ্গুইনের জেন গুডাল’ বলা হয়। পাঁচ দশকের বেশি সময় তিনি পেঙ্গুইন ও সামুদ্রিক পাখিদের সংরক্ষণে কাজ করছেন। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের সেন্টার ফর ইকোসিস্টেম সেন্টিনেলসের পরিচালক।
১৯৭০-এর দশকে গ্যালাপাগোস পেঙ্গুইন দিয়ে বোরসমার গবেষণার কাজ শুরু। ১৯৮২ সাল থেকে তিনি আর্জেন্টিনার পুন্টা টোম্বোতে বিশ্বের বৃহত্তম মাগেলানিক পেঙ্গুইন প্রকল্প পরিচালনা করছেন। তিনি ৪৪ হাজারের বেশি পেঙ্গুইন ছানাকে ব্যান্ডিং করে তাদের জীবনচক্র পর্যবেক্ষণ করেছেন। সমুদ্রে তেল নিঃসরণের ফলে পেঙ্গুইনদের মৃত্যু ঠেকাতে তিনি সফল আন্দোলন করেন। সেই আন্দোলনের ফলে তেলবাহী জাহাজের রুট উপকূল থেকে আরও দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়। তাঁর গবেষণার ভিত্তিতেই আর্জেন্টিনায় সামুদ্রিক সুরক্ষিত অঞ্চল গঠিত হয়েছে।
বর্তমানে বোরসমা জলবায়ু পরিবর্তন ও সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান রক্ষায় বিশ্বজুড়ে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছেন। একবার গ্যালাপাগোস দ্বীপের সমুদ্রতীরবর্তী একটি খাড়া পাহাড়ের খাঁজে পেঙ্গুইনের বাসা পরীক্ষার সময় হঠাৎ পাহাড়ের সেই অংশ ভেঙে পড়ে। তিনি দুটি পেঙ্গুইন হাতে নিয়ে সরাসরি সাগরের পানিতে পড়ে যান। পাহাড় থেকে পড়ার সময় তাঁর পা কেটে গেলেও তিনি পেঙ্গুইন দুটিকে পরম মমতায় পানির ওপরে তুলে ধরে রেখেছিলেন, যাতে তাদের কোনো ক্ষতি না হয়। পরে তীরে উঠে তিনি সেগুলোকে নিরাপদে বাসায় ফিরিয়ে দেন।
২ মার্চ সকালের কথা। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলা শুরুর তিন দিন পরের ঘটনা। ইরাকের উত্তর বাগদাদে নিজ বাড়ির সামনে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন ৬৬ বছর বয়সী প্রখ্যাত নারী অধিকারকর্মী ইয়ানার মোহাম্মদ। তাঁর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত এখনো চলছে। তবে এটি সবাই জানে, ইয়ানার মোহাম্মদ তাঁর কাজের কারণেই প্রাণ১৩ মিনিট আগে
জীবনে বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন জান্নাতি হোসেন। আর অদ্ভুতভাবে প্রায় প্রতিবারই পানির ভেতর। শুরুটা শৈশবে। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় শীতের ছুটিতে শরীয়তপুরের গ্রামের বাড়ি। সাঁতার না জেনেই নেমে পড়েছিলেন কীর্তিনাশা নদীতে। কয়েক মুহূর্তেই গভীর পানির টানে তলিয়ে যেতে থাকেন। ছোট্ট জান্নাতিকে সেদিন মৃত্যুর১ ঘণ্টা আগে
প্রশ্ন: আমার পড়াশোনা মোটামুটি সম্পন্ন হওয়ার দিকে। তবে সমস্যা হচ্ছে, আমি কোনোভাবেই জেদ কিংবা রাগ দমন করতে পারি না! কোনো কিছুতে মতবিরোধ কিংবা আমার সুবিধামতো কাজ না হলেই চিল্লাচিল্লি করি। পরবর্তী সময়ে নিজের ক্ষতি করে সেখান থেকে চলে আসি। কিন্তু ঘরের বাইরে কিছু মানুষ সুবিধামতো আমাকে ব্যবহার করে।২ ঘণ্টা আগে
কেউ তাঁকে চাঁদ এনে দেয়নি, বা চাঁদ এনে দেবে বলে প্রোপোজও করেনি! বরং তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল পৃথিবীর সেই নিষ্ঠুর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি—যা অদম্য, ক্ষমাহীন এবং এমন এক শক্তি যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নারীদের স্বপ্নকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।১০ দিন আগে