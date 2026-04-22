Ajker Patrika
আইনি পরামর্শ

ব্যক্তিত্বের সমস্যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে
ডা. ফারজানা রহমান। ছবি: সংগৃহীত

প্রশ্ন: আমার পড়াশোনা মোটামুটি সম্পন্ন হওয়ার দিকে। তবে সমস্যা হচ্ছে, আমি কোনোভাবেই জেদ কিংবা রাগ দমন করতে পারি না! কোনো কিছুতে মতবিরোধ কিংবা আমার সুবিধামতো কাজ না হলেই চিল্লাচিল্লি করি। পরবর্তী সময়ে নিজের ক্ষতি করে সেখান থেকে চলে আসি। কিন্তু ঘরের বাইরে কিছু মানুষ সুবিধামতো আমাকে ব্যবহার করে। ব্যাপারটা বুঝতে বুঝতে আমার বেশ ক্ষতি হয়ে যায়। পরে সেসব ঘটনা নিয়ে সারাক্ষণ মনে আফসোস হয়। তখন আবার মনে হয়, যেন আমি অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছি এবং চরমভাবে অসামাজিক হয়ে যাচ্ছি।

সামনে চাকরি করতে হবে বাধ্যতামূলক। আবার সংসার করতে হবে। কীভাবে নিজের পারসোনালিটি উন্নত করতে পারব?

তাবাসসুম মিথিলা, ঝিনাইদহ

উত্তর: আপনি সম্ভবত ব্যক্তিত্বের সমস্যায় ভুগছেন। তবে পড়াশোনার পর্ব আগে শেষ করে নিন। এর পাশাপাশি নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশে মনোযোগী হতে পারেন।

আত্ম-উন্নয়নমূলক বইগুলো পড়তে পারেন। তবে যে বিষয়গুলো আপনাকে কষ্ট দেয়, সেগুলো নিয়ে আপনার পরিবারের সদস্য কিংবা কাছের কোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলোচনা করুন এবং সেই অনুযায়ী সমাধানের পথে এগিয়ে যান।

আত্ম-উন্নন্নয়মূলক বই পড়তে পারেন। যে বিষয়গুলো আপনাকে কষ্ট দেয়, সেগুলো নিয়ে আপনার পরিবারের সদস্য কিংবা কাছের কোনো বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে সেই অনুযায়ী সমাধান করতে পারেন।

তবে একদিকে স্বস্তির বিষয়, আপনি বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন। কার কোন আচরণে আপনি মেজাজ খারাপ করেন, এসব নোট করে রাখলে ভালো হয়। এতে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন, কোন বিষয়গুলো এড়ানো যেত আর কোনগুলো

না করলেও চলত।

সাধারণত ব্যক্তিত্বের সমস্যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে। আপনি একজন মনোরোগ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। তিনি আপনাকে আরও ভালোভাবে দিকনির্দেশনা দিতে পারবেন।

পরামর্শ দিয়েছেন, অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান সোশ্যাল ও কমিউনিটি সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্ট, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

বিষয়:

নারীব্যক্তিত্বছাপা সংস্করণআইন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সংরক্ষিত নারী আসনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন তাসনিম জারা

নওগাঁয় চার খুন: নেপথ্যে সম্পত্তির বিরোধ নাকি অন্য কিছু, পুলিশি হেফাজতে বাবা, দুই বোন ও ভাগনে

হলিউড তারকা হ্যাথাওয়ের ‘ইনশা আল্লাহ’ বলা নিয়ে নেট দুনিয়ায় ঝড়

মালয়েশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে ১৫ বছর জঙ্গলে কাটানো আমির দেশে ফিরছেন

সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নুসরাত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাছের শরীরে বিষাক্ত ধাতু

রিজিকে বরকত আসে যে ৫ আমলে

মালয়েশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে ১৫ বছর জঙ্গলে কাটানো আমির দেশে ফিরছেন

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (শেষ পর্ব)

বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে নতুন মুখ সাকলাইন

সম্পর্কিত

সব যুদ্ধের প্রথম শিকার নারী

সব যুদ্ধের প্রথম শিকার নারী

জলের গভীরে জান্নাতির জয়যাত্রা

জলের গভীরে জান্নাতির জয়যাত্রা

পেঙ্গুইনের জন্য নিবেদিত পি ডি বোরসমা

পেঙ্গুইনের জন্য নিবেদিত পি ডি বোরসমা