ধর্ষণ মামলায় জামিনে ভুক্তভোগীর নিরাপত্তা বিবেচনার আহ্বান

ধর্ষণ মামলায় আপিল পর্যায়ে আসামির জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী, তাঁর পরিবার ও মামলার সাক্ষীদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট। একই সঙ্গে জামিনে মুক্তির পর ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং হুমকির অভিযোগ তদন্ত করে দায়ীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।
মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জোটটি বলেছে, রাজশাহীর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে অপহরণ ও ধর্ষণের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত এক আসামি আপিলে জামিনে মুক্ত হওয়ার পর ভুক্তভোগী, তাঁর পরিবার এবং মামলার সাক্ষীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি দেওয়ার ঘটনায় তাঁরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।
জোটের ভাষ্য, ভুক্তভোগীর প্রতি জামিনে মুক্তিপ্রাপ্ত আসামির এ ধরনের হুমকি জামিনের শর্তের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিতের পথে মারাত্মক অন্তরায়। এই অবস্থায় ভুক্তভোগী, তাঁর পরিবার ও সাক্ষীদের সার্বিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।
জোট আরও বলেছে, ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে জামিনে মুক্তির পর ভুক্তভোগীর প্রতি আসামির আচরণ নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে।
বিবৃতিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২৬-এর ৩২খ(১) ধারার কথা উল্লেখ করে বলা হয়, তদন্তাধীন বা বিচারাধীন মামলার অভিযোগকারী, ভুক্তভোগী অথবা সাক্ষীকে নিরাপত্তা বা সুরক্ষা দিতে ট্রাইব্যুনাল বা ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনীয় আদেশ ও ব্যবস্থা নিতে পারেন।
বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে জোটটি জানায়, ২০২২ সালের ১ অক্টোবর মাধ্যমিকের ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষে নাটোরের গুরুদাসপুরের মরিয়ম মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুলের ১৫ বছর বয়সী এক ছাত্রীকে ভালো নম্বর পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে একই বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক জোরপূর্বক অপহরণ করে একাধিকবার ধর্ষণ করেন বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়।
ওই ঘটনায় করা মামলায় সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ২০২৫ সালের ১১ নভেম্বর রাজশাহীর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আসামিকে ধর্ষণের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। একই সঙ্গে অপহরণের দায়ে তাঁকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, প্রায় ১১ মাস কারাবাসের পর গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে আসামি জামিনে মুক্তি পান। এরপর থেকে আসামিপক্ষের লোকজন সাক্ষ্য না দিতে এবং মামলাটি চালিয়ে না যেতে ভুক্তভোগী, তাঁর পরিবার ও মামলার সাক্ষীদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আসছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এতে তাঁরা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।
ভুক্তভোগী ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি হুমকির অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট।
১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের এক তপ্ত দুপুর। ৯ বছরের ছোট একটি মেয়ে বাড়ির দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। একটু আগেই এয়ার রেইড সাইরেন বেজে উঠেছিল। তাই মার্কিন যুদ্ধবিমান দেখার কৌতূহলে জানালার বাইরে চোখ রাখতেই বাতাসে ভেসে থাকা একটি প্যারাস্যুট আর চোখধাঁধানো...২ দিন আগে
র্যাচেল লুইস স্নাইডার তাঁর ‘নো ভিজিবল ব্রিসেস’ বইয়ের সূচনায় লিখেছেন, ‘আমরা একে পারিবারিক সহিংসতা বলি। আমরা একে ব্যক্তিগত সহিংসতা বলি। কখনো কখনো একে ঘনিষ্ঠ সন্ত্রাসও বলি। কিন্তু যা-ই বলি না কেন, আমরা সাধারণত বিশ্বাস করি না এর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক আছে।’ এই কথাই আমাদের আরামদায়ক...২ দিন আগে
দূর থেকে দেখলে মনে হবে ছোট্ট একটি কারখানায় কাঠের কাজ চলছে। একটু কাছে গেলে চোখে পড়ে ভিন্ন দৃশ্য। কোথাও বাবলা কাঠের কাঠামো তৈরি হচ্ছে, কোথাও সেই কাঠামোর সঙ্গে টিস্যু দড়ি বুনে দেওয়া হচ্ছে। কেউ ব্যস্ত খাট তৈরিতে, কেউ টুল আবার কেউ তৈরি করছেন দোলনা, ছোটদের পড়ার টেবিল-চেয়ার কিংবা সোফা।২ দিন আগে
অক্টোবর, ১৯৫১। হিমাচলের কল্পা অঞ্চলের এক দুর্গম পাহাড়ি গ্রাম। সেখান থেকে কয়েক কিলোমিটার হেঁটে এক তরুণী তাঁর বৃদ্ধ মাকে নিয়ে এসেছেন ভোটকেন্দ্রে। উদ্দেশ্য ছিল, স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ।৮ দিন আগে