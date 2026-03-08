আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ইউনিকো হসপিটালে ‘SHE’ ক্যানসার স্ক্রিনিং প্যাকেজ চালু

ইউনিকো হসপিটাল আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৬ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদ্যাপন করেছে। ‘অধিকার, ন্যায়বিচার, পদক্ষেপ: সকল নারী ও মেয়েদের জন্য’—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সকালে একটি বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়। পরে আয়োজিত আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত অতিথি, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মীরা অংশগ্রহণ করে সমাজে নারীদের অবদানকে সম্মান এবং স্বীকৃতি জানান।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিরিন আক্তার শিলা, যিনি মিস ইউনিভার্স অব বাংলাদেশ ২০১৯-এর বিজয়ী। বিশেষ অতিথি ছিলেন মুনিরা খান, প্রেসিডেন্ট, ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং অ্যালায়েন্স (FEMA)। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ইউনিকো হসপিটালের সিইও আর্দ্রা কুরিয়েনসহ অন্য কর্মকর্তারা।
এই উপলক্ষে নারীদের প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা উৎসাহিত করতে বিশেষ ছাড়সহ ‘SHE’ নামে একটি ক্যানসার স্ক্রিনিং প্যাকেজ চালু করা হয়েছে। প্যাকেজটিতে সিবিসি উইথ ইএসআর (CBC with ESR), সিইএ (CEA), টিএসএইচ (TSH), এইচবিএ১সি (HbA1c), ব্রেস্ট ইউএসজি (Breast USG) এবং বিনা মূল্যে চিকিৎসক পরামর্শের সুবিধা রাখা হয়েছে।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, সমাজে অনুপ্রেরণা জোগানো, নেতৃত্বদানকারী ও সেবায় নিবেদিত সব নারীর প্রতি সম্মান জানাতেই এই আয়োজন করা হয়েছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ইউনিকো হসপিটাল।
