চলমান এক নদীর নাম অপরাহ উইনফ্রে

অপরাহ উইনফ্রের জন্ম আমেরিকার মিসিসিপিতে, এক দরিদ্র পরিবারে। সংবাদ পাঠিকা হিসেবে ১৯ বছর বয়সে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। অপরাহ উইনফ্রে বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পান তাঁর টক শো ‘দ্য অপরাহ উইনফ্রে শো’র মাধ্যমে। এরপর রেকর্ড হলো, অপরাহ উইনফ্রে বিশ্বের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী বিলিয়নিয়ার। দারিদ্র্য, নিগ্রহ এবং বর্ণবৈষম্যের পাহাড় ডিঙিয়ে তিনি নিজেকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠা করেছেন।
২০২৬ সালে ৭২ বছর পূর্ণ করলেন অপরাহ। এখনো তিনি সমানভাবে সক্রিয়। এ বছরের ২০ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নতুন বই ‘এনাফ’। এতে তিনি শরীরের ওজন এবং আত্মমর্যাদা নিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের লড়াই ও অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। তাঁর নতুন পডকাস্ট ‘দ্য অপরাহ পডকাস্ট’ এ বছর চারটি অ্যাম্বিস অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয়েছে। তিনি আব্রাহাম ভার্গিসের বিখ্যাত উপন্যাস ‘দ্য কভেন্যান্ট অব ওয়াটার’ অবলম্বনে একটি নতুন চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন।
অপরাহ তাঁর উপার্জনের বিশাল একটি অংশ জনকল্যাণে ব্যয় করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় মেয়েদের জন্য তিনি ‘অপরাহ উইনফ্রে লিডারশিপ একাডেমি’ প্রতিষ্ঠা করেছেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি এ পর্যন্ত ৪০০ কোটির বেশি টাকা অনুদান দিয়েছেন। শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে একটি জাতীয় ডেটাবেইস তৈরির জন্য তিনি ১৯৯১ সালে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার সুফল বিশ্ব আজও ভোগ করছে।
অপরাহ উইনফ্রে বিশ্বাস করেন, ‘উৎকর্ষই হলো বর্ণবাদ বা লৈঙ্গিক বৈষম্যের সবচেয়ে বড় জবাব।’ তাঁর জন্ম ১৯৫৪ সালের ২৯ জানুয়ারি।
প্রতিবন্ধীদের ভোট দেওয়ার সুযোগ বৃদ্ধির প্রস্তাব আমলে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। একে ইতিবাচক দিক বলে উল্লেখ করেছেন সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির মডারেটর ফওজিয়া মোসলেম। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশন বরাবর দেওয়া স্মারকলিপির সুপারিশসমূহ প্রকাশ করেছে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি।১৩ ঘণ্টা আগে
‘আপনারা যদি মনে করেন, এই মেয়েগুলো এখানে যারা উপস্থিত আছে এবং যারা উপস্থিত নেই এই মেয়েগুলোকে গালি দিয়ে, স্লট শেমিং করে, সাইবার বুলিং করে দমিয়ে রাখতে পারবেন তাদের জন্য এক বালতি সমবেদনা রইল। কারণ আমরা আসলে এইসব জিনিস পার করে আসছি। এখন আমাদের সামনের যে পথগুলো আছে, সেই পথে আমরা সবাই হাতে হাত ধরে এগিয১৫ ঘণ্টা আগে
ইরানের ধূলিধূসরিত রাজপথ আজ শুধু প্রতিবাদের সাক্ষী নয়। বর্তমান আন্দোলনের জের ধরে একে মানুষের রক্তেভেজা ইতিহাসের দলিলও বলা চলে। ২০২৬ সালের শুরুতে ইরানের ইস্পাহান, গোরগান এবং তেহরানের রাজপথ প্রকম্পিত হয়েছে স্লোগানে। এই আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে যাচ্ছেন নারীরা।৭ দিন আগে
প্রশ্ন: আমার বয়স ১৭ বছর। আমি ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। বাড়িতে থাকি। আব্বু, আম্মু অন্য জেলায় চাকরি করেন, ভাইয়া ঢাকায় পড়াশোনা করে। দাদিদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কলেজে যাই, বাসায় আসি, রান্না করি, বাসার অন্যান্য কাজ করি, ঘুমাই। সামনে আমার পরীক্ষা, পড়াশোনায় ফোকাস রাখার চেষ্টা করি।৭ দিন আগে