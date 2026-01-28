Ajker Patrika
১০১ বছরেও কিশোরীর প্রাণশক্তিতে জিয়াং

ফিচার ডেস্ক
জিয়াং ইউয়েচিন।

বয়স কেবল একটি সংখ্যা মাত্র, প্রবাদটি যেন চীনের ওয়েনজু শহরের ১০১ বছর বয়সী জিয়াং ইউয়েচিনের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সাত সন্তানের জননী জিয়াংয়ের জীবনযাপন আধুনিক স্বাস্থ্যবিধির প্রচলিত নিয়মগুলোকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এক ভিন্ন রকম আনন্দের বার্তা দেয়। ১০১ বছর বয়সেও তাঁর সব কটি দাঁত অটুট এবং প্রাণশক্তি কোনো কিশোরীর চেয়ে কম নয়। বয়স ১০০ পার হলেও জিয়াংয়ের ঘোরার নেশা কমেনি। গত দুই বছরে তিনি তাঁর সন্তান ও নাতি-নাতনিদের সঙ্গে চীনের দোংতৌ, ইয়ংজিয়া, জিনহুয়া, সুঝৌসহ প্রায় ২০টির বেশি শহর ভ্রমণ করেছেন। পাহাড়ের সৌন্দর্য আজও তাঁকে মুগ্ধ করে।

এক অনন্য ‘নাইট আউল’ রুটিন

সাধারণত দীর্ঘায়ুর জন্য আমরা ভোরে ঘুম থেকে ওঠা এবং দ্রুত ঘুমানোর কথা শুনি। কিন্তু জিয়াংয়ের রুটিন একদম উল্টো। তাঁর মেয়ে ইয়াও সুংপিং জানান, তাঁর মা যেন চিরতরুণ এক ‘নাইট আউল’। তিনি রাত ২টা পর্যন্ত জেগে টিভি দেখেন এবং সকাল ১০টার আগে ঘুম থেকে ওঠেন না। ঘুম থেকে উঠে এক কাপ সুগন্ধি গ্রিন টি খেয়ে শুরু হয় তাঁর দিন। জিয়াং দিনে মাত্র দুবার ভারী খাবার খান। ব্রাঞ্চ (সকাল ও দুপুরের খাবার একসঙ্গে) এবং সন্ধ্যা ৬টায় রাতের খাবার। তবে মজার বিষয় হলো, গভীর রাতে ক্ষুধা লাগলে তিনি চিপস বা কুকিজের মতো স্ন্যাক্স খেতে মোটেও দ্বিধা করেন না। এমনকি তাঁর প্রিয় খাবার হলো ওয়াটার চেস্টনাট কেক। সাধারণ মানুষের চোখে এগুলো বাজে অভ্যাস মনে হলেও, জিয়াংয়ের ক্ষেত্রে এটিই যেন টনিকের মতো কাজ করছে।

আজীবন রোমান্টিকতা ও স্মৃতির ভেলা

জিয়াং আগে বেশ পরিশ্রমী ছিলেন। বাড়িঘর পরিষ্কার রাখা, মেহমানদারি করা এবং দীর্ঘ পথ হাঁটা ছিল তাঁর প্রতিদিনের কাজ। কিন্তু কয়েক বছর আগে পড়ে গিয়ে হাতে চোট পাওয়ার পর পরিবার থেকে তাঁর কাজের চাপ কমিয়ে দেওয়া হয়। হাতে অফুরন্ত সময় থাকায় তিনি দিনে ঘুমানো শুরু করেন, যার ফলে রাতে ঘুম আসতে দেরি হতো। এভাবেই টেলিভিশন দেখা এবং রাত জাগার নতুন এই রুটিন তাঁর জীবনে স্থায়ী হয়ে যায়। জিয়াংয়ের জীবনের একটি বড় অংশ জুড়ে আছেন তাঁর প্রয়াত স্বামী ইয়াও। তাঁদের পাড়ায় তাঁরা সবচেয়ে রোমান্টিক দম্পতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। জিয়াং নিরক্ষর ছিলেন, তাই স্বামী ছিলেন তাঁর ছায়ার মতো। সিনেমা দেখতে গেলে তাঁর স্বামী কানে কানে গল্পের প্লট বুঝিয়ে দিতেন এবং মজার দৃশ্যে চরিত্রগুলোর নকল করে জিয়াংকে হাসাতেন। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সেই ভ্রমণের স্মৃতিগুলো আজও জিয়াংয়ের বেঁচে থাকার রসদ।

দীর্ঘায়ুর আসল মন্ত্র ইতিবাচক মন

জিয়াংয়ের মেয়ে ইয়াও মনে করেন, খাওয়া বা ঘুম নয়, তাঁর মায়ের দীর্ঘায়ুর আসল রহস্য লুকিয়ে আছে তাঁর মানসিকতায়। তিনি বলেন, ‘মা সারা জীবন অন্যের যত্ন নিয়েছেন, নিজের কথা ভাবেননি। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর মন খুব পরিষ্কার। তিনি সহজে রাগ করেন না, কোনো বিষয়কে খুব সিরিয়াসলি নেন না এবং মনে কোনো ক্ষোভ পুষে রাখেন না।’ জীবনকে খুব সহজভাবে এবং আলোকিতভাবে গ্রহণ করাই যেন ১০১ বছর বয়সী এই নারীর দীর্ঘ জীবনের মূল চাবিকাঠি। জিয়াং ইউয়েচিনের গল্প আমাদের শেখায় যে নিয়মমাফিক জীবনের চেয়ে মন খুলে বাঁচা এবং মানসিক শান্তি বজায় রাখা দীর্ঘ ও সুখীজীবনের জন্য অনেক বেশি প্রয়োজন।

সূত্র: দ্য মিরর, ডেইলি মেইল

নারীছাপা সংস্করণজীবনধারা
