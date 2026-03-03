আইন ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল থাকা সত্ত্বেও ধর্ষণ প্রতিরোধ ও দ্রুত বিচার হচ্ছে না

Ajker Patrika
নারী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আইন ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল থাকা সত্ত্বেও দেশে ধর্ষণ প্রতিরোধ এবং দ্রুত বিচার সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছে জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম (জেএনএনপিএফ) ও দুর্বার নেটওয়ার্ক। নরসিংদীতে কিশোরীকে ধর্ষণ, হত্যার ঘটনাসহ সাম্প্রতিক সময়ের কিছু নারী নির্যাতনের ঘটনায় নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে গতকাল মঙ্গলবার দেওয়া এক বিবৃতিতে এসব কথা জানায় সংগঠন দুটি।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের তথ্য তুলে ধরে বিবৃতিতে বলা হয়, নরসিংদীতে ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরীকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, ১৫ দিন আগে চাচার বাসায় যাওয়ার পথে স্থানীয় বখাটে হিসেবে পরিচিত কয়েকজন তাকে অপহরণ করে ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় মামলা করার পর থেকে ভুক্তভোগীর পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল এবং মামলা তুলে নিতে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। পরিবারের দাবি, মামলা প্রত্যাহার না করায় কিশোরীর বাবাকে মারধর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মেয়েকেও অপহরণ করা হয়। রাতভর নির্যাতনের পর সকালে একটি নির্জন স্থানে কিশোরীর লাশ পাওয়া যায়।

জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরামের সভাপতি মমতাজ আরা বেগম এবং দুর্বার নেটওয়ার্কের কেন্দ্রীয় সভানেত্রী মাহমুদা বেগম স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়, নরসিংদীর ঘটনা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে নারী ও কিশোরীদের ধর্ষণ, হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। কিন্তু আইন ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল থাকা সত্ত্বেও এসব অপরাধের বিচার দ্রুত ও নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

সংগঠনগুলোর মতে, নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। শুধু নিন্দা জানিয়ে দায়িত্ব শেষ করা যাবে না; দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার, নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে ভুক্তভোগী পরিবারকে নিরাপত্তা দিতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

বিষয়:

নারী নির্যাতননারীনারী অধিকারনারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল
