অন্যের মঙ্গল চিন্তা করলে নিজের কষ্ট কমে

বাসার বাইরে এটাই আমার প্রথম রোজা। আমি এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। আমার গ্রামের বাড়ি খুলনায়। ঢাকায় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। রমজান মাসে ক্লাস বন্ধ না দেওয়ার কারণে আমি বাড়িতে যেতে পারছি না। কিন্তু আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে, মানসিকভাবে। কখনোই পরিবার ছাড়া এভাবে থাকা হয়নি কিংবা রোজা পালন করিনি। আমার ক্লাসের অনেক বন্ধুবান্ধবও এমন চাপা কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মানসিক যন্ত্রণা কমাতে কী করতে পারি?
ইসরাত জাহান সেমন্তি, ঢাকা
উত্তর: প্রথমে আপনাকে অভিনন্দন জানাই। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী। সুদূর খুলনা থেকে আপনার পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে রেখে ঢাকায় এসেছেন উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য। এটা কিন্তু আপনার জন্য একটি অনন্য অর্জন এবং সুযোগও বটে। তবে নানা কারণে মন খারাপ তো হতেই পারে। এটাই স্বাভাবিক।
এ থেকে বের হওয়ার কয়েকটি উপায় আছে—
» রুটিনমাফিক চলুন।
» পড়াশোনার বিষয়ে আর একটু মনোযোগ বাড়াতে পারেন।
» অস্বাস্থ্যকর খাবার না খেয়ে পুষ্টিকর খাবার দিয়ে ইফতার ও সেহরি করুন।
» ডায়েরি লিখতে পারেন। সেখানে আপনার কষ্ট, মন খারাপের অনুভূতি বা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা অথবা নিজকে আপনি আর ১০ বছর পর কোথায় দেখতে চান, সেগুলো লিখে রাখতে পারেন।
» রমজানের শেষে ঈদ আসবে। বাড়ি গিয়ে কীভাবে আনন্দ উদ্যাপন করবেন, সেটার পরিকল্পনা করে ফেলতে পারেন।
» আপনার প্রিয় মানুষের জন্য পছন্দসই উপহার কিনে রাখতে পারেন।
» আপনার মতো আরও যাঁরা দূরদূরান্ত থেকে এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে আপনি বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারেন।
» আপনার পরিবারে গৃহকর্মী, তাঁদের সন্তানদের জন্য বা দরিদ্র আত্মীয়স্বজনের জন্য সীমিত সাধ্যের মধ্যে কিছু করার চেষ্টা করুন।
যখন অন্যের মঙ্গল ও কল্যাণের চিন্তা করবেন, তখন অনুভব করবেন, নিজের মনে থাকা কষ্টগুলো ফিকে হয়ে আসবে। পবিত্র রমজান মাস তাই তো শুধু সংযম সাধনার মাস নয়, আত্মোন্নয়নেরও সময়।
সম্প্রতি ‘ফোর্বস’ যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ২৫ দানবীরের তালিকা প্রকাশ করেছে। সেই তালিকার ২৫ জনের মধ্যে আছেন ছয়জন নারী। এই নারীরা কোনো আড়ম্বর ছাড়াই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সমাজসংস্কারে ব্যয় করছেন।১৩ ঘণ্টা আগে
অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশোনার সময় নুসরাত জাহান নুহার শরীরে আক্রমণ করে মরণব্যাধি ক্যানসার। যে বয়সে একজন কিশোরীর জীবন এগিয়ে যাওয়ার কথা, সেই সময়ে তাঁর জীবন থেমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। কিন্তু নিজের অদম্য মনোবল আর পরিবারের পাশে থাকার শক্তি তাঁকে ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়ার শক্তি জোগায়।২০ ঘণ্টা আগে
১৩ দিন আগে সৌদি আরব থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় দেশে ফিরেছিলেন রিজিয়া বেগম (৪০)। হাতে ছিল না পাসপোর্ট বা কোনো পরিচয়পত্র। চিনতে পারছিলেন না কাউকেই। অবশেষে ব্র্যাক অভিবাসন ও পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) প্রযুক্তির সহায়তায় মিলেছে তাঁর পরিচয়।১ দিন আগে
অবশেষে সৌদি আরব থেকে দেশে ফেরত আসা রিজিয়া বেগমের পরিবারের সন্ধান মিলেছে। দেশে ফেরার ১২ দিন পর আঙুলের ছাপ বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, তাঁর বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার মামদনগর গ্রামে।২ দিন আগে