Ajker Patrika
নারী

অন্যের মঙ্গল চিন্তা করলে নিজের কষ্ট কমে

ডা. ফারজানা রহমান 
আপডেট : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯: ০৭
অন্যের মঙ্গল চিন্তা করলে নিজের কষ্ট কমে
অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান। ছবি: সংগৃহীত

বাসার বাইরে এটাই আমার প্রথম রোজা। আমি এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। আমার গ্রামের বাড়ি খুলনায়। ঢাকায় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। রমজান মাসে ক্লাস বন্ধ না দেওয়ার কারণে আমি বাড়িতে যেতে পারছি না। কিন্তু আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে, মানসিকভাবে। কখনোই পরিবার ছাড়া এভাবে থাকা হয়নি কিংবা রোজা পালন করিনি। আমার ক্লাসের অনেক বন্ধুবান্ধবও এমন চাপা কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মানসিক যন্ত্রণা কমাতে কী করতে পারি?

ইসরাত জাহান সেমন্তি, ঢাকা

উত্তর: প্রথমে আপনাকে অভিনন্দন জানাই। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী। সুদূর খুলনা থেকে আপনার পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে রেখে ঢাকায় এসেছেন উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য। এটা কিন্তু আপনার জন্য একটি অনন্য অর্জন এবং সুযোগও বটে। তবে নানা কারণে মন খারাপ তো হতেই পারে। এটাই স্বাভাবিক।

এ থেকে বের হওয়ার কয়েকটি উপায় আছে—

» রুটিনমাফিক চলুন।

» পড়াশোনার বিষয়ে আর একটু মনোযোগ বাড়াতে পারেন।

» অস্বাস্থ্যকর খাবার না খেয়ে পুষ্টিকর খাবার দিয়ে ইফতার ও সেহরি করুন।

» ডায়েরি লিখতে পারেন। সেখানে আপনার কষ্ট, মন খারাপের অনুভূতি বা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা অথবা নিজকে আপনি আর ১০ বছর পর কোথায় দেখতে চান, সেগুলো লিখে রাখতে পারেন।

» রমজানের শেষে ঈদ আসবে। বাড়ি গিয়ে কীভাবে আনন্দ উদ্‌যাপন করবেন, সেটার পরিকল্পনা করে ফেলতে পারেন।

» আপনার প্রিয় মানুষের জন্য পছন্দসই উপহার কিনে রাখতে পারেন।

» আপনার মতো আরও যাঁরা দূরদূরান্ত থেকে এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে আপনি বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারেন।

» আপনার পরিবারে গৃহকর্মী, তাঁদের সন্তানদের জন্য বা দরিদ্র আত্মীয়স্বজনের জন্য সীমিত সাধ্যের মধ্যে কিছু করার চেষ্টা করুন।

যখন অন্যের মঙ্গল ও কল্যাণের চিন্তা করবেন, তখন অনুভব করবেন, নিজের মনে থাকা কষ্টগুলো ফিকে হয়ে আসবে। পবিত্র রমজান মাস তাই তো শুধু সংযম সাধনার মাস নয়, আত্মোন্নয়নেরও সময়।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়নারীছাপা সংস্করণমানসিক স্বাস্থ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আহসান মনসুরের স্থলে বাংলাদেশ ব্যাংকে নতুন গভর্নর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন

আমি আর বাংলাদেশ ব্যাংকের কেউ না: গভর্নর আহসান মনসুর

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

পূবালী ব্যাংকে ১১৫ পদে চাকরি

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

‘ফ্যামিলি কার্ড’ কারা পাবেন, আবেদন করবেন কীভাবে

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

মৃত্যুর আগপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেব না: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

সম্পর্কিত

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ২৫ দানবীরের তালিকায় ৬ নারী

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ২৫ দানবীরের তালিকায় ৬ নারী

অন্যের মঙ্গল চিন্তা করলে নিজের কষ্ট কমে

অন্যের মঙ্গল চিন্তা করলে নিজের কষ্ট কমে

ক্যানসারেই সব শেষ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়বেন নুহা

ক্যানসারেই সব শেষ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়বেন নুহা

সৌদি আরবে নির্যাতনের শিকার মা রিজিয়াকে ফিরে পেল সন্তানেরা

সৌদি আরবে নির্যাতনের শিকার মা রিজিয়াকে ফিরে পেল সন্তানেরা