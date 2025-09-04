Ajker Patrika
ভোলার চরফ্যাশনে কম দামে বিক্রি হচ্ছে পান, হতাশায় পানচাষিরা

ভিডিও ডেস্ক

ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন কৃষকরা। চলতি মৌসুমে পান চাষে ভালো ফলন হলেও বাজারে ন্যায্য দাম না পাওয়ায় কৃষকদের মাথায় হাত পড়েছে। উৎপাদন খরচের তুলনায় পান বিক্রি করে তারা যে দাম পাচ্ছেন, তা চরমভাবে হতাশাজনক বলছেন অনেক পানচাষি।

কৃষকভোলাভিডিওচরফ্যাশন
